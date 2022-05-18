Miçotakis, isim vermeden Türkiye’yi eleştirdi Biden’ın sağ kolu ayakta alkışladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD temasları dün gece de devam etti... Miçotakis, Kongre'de konuşma yaparken isim vermeden Türkiye'yi eleştirdi. Miçotakis'in uzun konuşması ABD Başkanı Biden'ın yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından alkışlandı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde ilişkilerin bir gerilip bir yumuşadığı Ankara-Atina hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ABD Kongresi’ne hitap ederek uzun bir konuşma yaptı. Temsilciler Meclisi ve Kongre’nin ortak oturumunda konuşan Miçotakis, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşurken, isim vermeden Türkiye’yi de eleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de takip ettiği konuşmada Miçotakis’in sözleri alkış topladı. Öyle ki konuşmanın sonunda Pelosi ve Harris’in de dahil olduğu siyasetçiler Miçotakis’i ayakta alkışladı.

MİÇOTAKİS NE DEDİ?

Yunanistan Başbakanı isim vermeden Biden yönetiminin Türkiye’ye silah satışına yeşil ışık yakmamasını istedi. Geçen hafta ABD Başkanı Biden’ın Kongre’de nabız yoklamak için Türkiye’ye silah satışı için harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Miçotakis, böyle bir hamlenin bölgede istikrarsızlık yaratabileceğini öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı, “NATO’nun ihtiyacı olan son şey, Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’ya destek olmaya odaklanmak yerine NATO’nun güneydoğusundaki başka bir istikrarsızlık kaynağıdır” dedi.

Miçotakis sözlerine, “Ve sizden, savunma sanayi ticareti ile ilgili kararlar alırken Akdeniz’in doğusunu düşünmenizdir” diyerek devam etti.

Miçotakis ayrıca son dönemde Atina yönetiminin iddia ettiği, “Türk uçakları Yunan adaları üzerinde uçuyor” iddiasını Washington’da yeniden gündeme getirdi.

Miçotakis, “Ben çok net olmak istiyorum. Bizim toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimize karşı hiçbir saldırganlığı kabul etmeyeceğiz. Buna Yunan adaları üzerindeki askeri uçuşlar da dahil ve bunlar bir an önce sona ermeli” ifadesini kullandı.

Miçotakis ayrıca Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü de Yunanistan’ın “asla” kabul etmeyeceğini söyledi. Miçotakis, Kongre’nin bu konuda Atina yönetimine destek vermesini de istedi. Yunanistan Başbakanı, “Kongre üyelerinden son 48 yıldır açık olan yarayı unutmamalarını istiyorum. Bu da Kıbrıs’ın işgali ve bölünmesidir. Dün Başkan Biden’a da bahsettim, kimse asla Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü kabul etmeyecektir” dedi.

Miçotakis’in bu sözlerini ABD’li siyasetçiler ayakta alkışladı.

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