Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Akar, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde geldiği Almanya'nın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu’nda konuşma yapan Bakan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye’nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

İlginizi Çekebilir Hulusi Akar, NATO Karargahındaki ikinci gün oturumlarına katıldı