MSB: Tahıl için dörtlü toplantı başladı
Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği tahıl ve gıda krizinin çözümü için Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile birlikte BM'den de heyetler bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Türkiye’de bir araya gelen heyetlerin katılımıyla zirvenin başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı, Kalender Kasrı'nda başlamıştır” denildi.