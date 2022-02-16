NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya için çok geç değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamasında Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

“Ukrayna’ya saldırı sistemleri kurma planımız yok” ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun Rusya için bir tehdit olmadığını ifade ederek, diyaloğa hazır olduklarını açıkladı.

Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.

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