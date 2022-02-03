NATO: Rusya Belarus’a 30 bin asker gönderecek

Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken bugün arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın ardından gerilimin üst düzeyde olduğu bölgede son haftalarda tansiyon yükseldi…

Başta ABD, AB ve NATO olmak üzere birçok ülke Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair açıklamalarda bulunurken bugün bölgeyi yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşandı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kiev’e giderek Zelenskiy ile bir araya gelirken, NATO ve Rusya’dan da karşılıklı çok sert ifadeler kullanıldı.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeyindeki sınır komşusu Belarus’a son günlerde asker göndermeye başladığını duyururken, bölgede düzenlenecek ortak askeri tatbikatta yaklaşık 30 bin askerin yer alacağını da açıkladı.

Rusya-Belarus askeri tatbikatı, 20 Şubat’a kadar devam ederken Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya’nın şu an Ukrayna sınırına yaklaşık 115 bin asker gönderdiğini duyurdu.

NÜKLEER FÜZELER DE BÖLGEDE OLABİLİR

Rusya bu iddiaları yalanlarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Son günlerde Rus ordusunun Belarus’ta ciddi bir hareketi olduğunu görüyoruz. Bu Soğuk Savaş’tan beri en büyük Rus askeri toplanması. Yaklaşık 30 bin asker bekliyoruz” dedi. Stoltenberg, Spetsnaz özel kuvvetleri, SU-35 savaş jeti, S-400 hava savunma sistemi ve nükleer kapasiteye sahip İskender füzelerinin de bölgede olmasının beklendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu da bugün Belarus’a gelerek bölgede teftişte bulundu ve Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

ABD ile Rusya’nın görüşmesinden bir sonuç çıkmaması sonrasında bugün Kremlin’den de bir açıklama geldi. Kremlin, ABD’nin Polonya ve Romanya’ya 3.000 ekstra asker gönderme planlarıyla bölgede gerilimi artırdığına dikkat çekti. Pentagon ise, bu hamlenin Putin’e ciddi bir mesaj vermek olduğunu duyurmuştu.

UKRAYNA’DAN TÜRKİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyareti öncesinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye ile İHA ve SİHA iş birliğinin genişleyeceğini duyurdu. Türk insansız hava araçlarının Ukrayna’da üretileceğini söyleyen Reznikov, Reznikov, Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul ya da Türkiye’nin diğer şehirlerinden birinde yapılmasından memnun olacaklarını açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türk dronelarının Ukrayna’da üretilme planlarının Moskova’yı “rahatsız edebileceğini” yazarken, Kiev yönetiminin halihazırda Türk yapımı droneları ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullandıklarını açıkladı.

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