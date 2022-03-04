NATO toplantısı sonrası ilk açıklama: Putin’e ‘Ukrayna’dan çekil’ çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Genel Sekreter Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde, NATO'da olağanüstü Ukrayna toplantısı gerçekleşti. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması beklenen toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Bu Putin’in savaşıdır. Putin’e çağrıda bulunuyoruz. Tüm birliklerini Ukrayna’dan çeksin ve gerçekçi bir diplomasi yolu seçsin. NATO Ukrayna’ya destek veriyor ve yine savunma alanında yardımcı oluyor. ” dedi.

‘SONUÇLARI ÇOK DAHA YIKICI OLACAKTIR’

NATO Genel Sekreteri, “Bu krize anında cevap vermeye çalışıyoruz ve hem karadan hem havadan hem de denizden caydırıcı güçlere başvuruyoruz. NATO bir savunma ittifakıdır ve amacımız buradaki ülkeleri güvende tutmaktır. Bu ittifakın parçası olarak bu savaşın Ukrayna’nın dışına çıkmasını önlememiz lazım çünkü eğer bu gerçekleşirse sonuçları çok daha yıkıcı olacaktır, ölümler çok daha fazla olacaktır.” dedi.

Stoltenberg, Rusya’nın saldırıları artıracağını da öne sürerken, ‘NATO Rusya ile savaşa girme niyetine değildir.” dedi, müttefik ülkelerin Ukrayna’da NATO uçağı ve gemisi istemediklerini vurguladı. Stoltenberg, Putin’in otoriterizm ve demokrasi arasında bir seçim yapması gerektiğini belirtirken, NATO’nun Rusya ile diplomasi yollarını açık tuttuğunu vurguladı.

‘NATO UÇAKLARI VE GEMİLERİ OLMAYACAK’

Stoltenberg, sözlerini, “Hepimizin bu krizden öğreneceği ders, hiçbir kıta veya hiçbir ülke bu durumla tek başına çıkamaz. Putin başarısız olurken NATO da iyice birleşiyor. Rusya ile alakalı olarak İsveç ve Finlandiya iş birliğimizi güçlendireceğiz. Bu ülkeler NATO toplantılarına katılmaya devam edecek.” ifadeleriyle sürdürdü.

NATO’nun birliklerini karadan ve havadan devreye sokmasının daha yıkıcı sonuçları olabileceğini belirten Stoltenberg, “Ukrayna’da NATO uçağı ve gemisi olmayacak ama Ukrayna güçlerine daha fazla yardım edeceğiz.” dedi. NATO Genel Sekreteri, “Çünkü biz inanıyoruz ki NATO doğrudan müdahale ederse daha büyük yıkıcı sonuçlar olabilir, daha çok insan hayatını kaybedebilir. Bu yüzden yaptırımları sertleştiriyoruz NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna’nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu var.” diye de ekledi.

NATO’nun bir sonraki toplantısının 16 Mart’ta gerçekleşeceği açıklandı.

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna'ya 'Antalya' teklifi

İlginizi Çekebilir Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi