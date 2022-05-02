NATO üyeliğine 12 Mayıs’ta karar verilecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında NATO üyeliği tekrar gündeme gelen Finlandiya'da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Iltalehti’ye konuşan bazı hükümet kaynakları, ülkenin 12 Mayıs’ta NATO’ya üyelik için karar vereceğini duyurdu.

Özellikle 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme kararı alarak 2 ayı aşkın bir süredir devam eden savaşın fitilini ateşlemesiyle birlikte Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılmayı gündemlerine almıştı.

Fin basınına konuşan kaynaklar, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun 12 Mayıs’ta NATO’ya girmeye onay verdikten sonra parlamentoda kararın oylanacağını açıkladı. İki adımlı bu hamleden çıkacak sonuca göre Finlandiya, resmi olarak NATO’ya başvurabilir. Rusya’nın komşusu olan ve Moskova’nın itiraz ettiği NATO üyeliği ile birlikte bölgede gerilimin daha da artması bekleniyor.

Fin anayasasına göre cumhurbaşkanı ülkenin diplomasi ve güvenlik politikalarına hükümet ile iş birliği yaparak yön verebiliyor.

Finlandiya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaşan ve geçmişte Finlandiya ile savaşan Rusya, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması durumunda bölgeye nükleer silah ve hipersonik füze göndereceğini açıklamıştı.

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