NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken istihbarat: Rus ordusunun 5’te 1’i yok oldu

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam savaş hem Ukrayna'dan beklenmeyen bir direniş hem de batı ülkelerinin yaptırım kararıyla Rus güçleri için yavaşlamaya başlarken, bugün gerçekleşecek kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde yayınlanan istihbarat raporu, Rus ordusunun durumunun tahmin edilenden daha kötü olduğunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı, bir rapor hazırlayarak bir aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşını analiz etti ve sahadan gelen bilgileri paylaştı…

Bugün ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimlerin katılacağı NATO Zirvesi öncesinde yayınlanan istihbarat raporunda Rusya’nın askeri gücünün 1 ay içinde büyük kayıplar verdiği belirtildi.

Raporda, Rusya’nın askeri gücünün büyük kayıplar verdiği ve bu sebeple yedek askerler ile birlikte paralı askerlerin de bölgeye gönderilebileceği belirtildi. NATO’dan üst düzey bir yetkili ise Rusya’nın savaşın başladığı günden beri gücünün beşte birini kaybettiği belirtti. Raporda, “Rusya, Ukrayna’yı işgal ederken binlerce insan askerini yitirdi. Bu kayıpları telafi etmek için özel askeri şirketler ve paralı askerleri bölgeye çekebilir. Bu güçlerin Rus ordusu ile nasıl entegre olacağı henüz bilinmiyor” denildi.

İngiltere’nin jhazırladığı raporda, Ukrayna askerlerinin Kiev’in kuzeydoğusunda Rus askerlerine karşı baskıyı artırdığı ve Rus askerlerinin hem malzeme sıkıntısı yaşadığı hem de morallerinin düşük olduğu belirtildi.

NATO YETKİLİSİ 40 BİN ASKER YA YAKALANDI YA ÖLDÜ

Raporda, Ukrayna askerlerinin Kiev eteklerindeki Makariv ve Moschun kasabalarını “muhtemelen” ele geçirdiği de aktarıldı.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde de üst düzey bir NATO yetkilisi, Rusya’nın 7 bin ile 15 bin askerini kaybettiğini ve yaklaşık 40 bin askerin ise öldürüldüğünü, yaralandığını, kaybolduğunu ya da mahkum edildiğini aktardı.