NATO’dan gerilimi tırmandıracak hamle: Asker takviyesine başlıyorlar

Alman basını, diplomatik çözümlerin sonuca ulaşmadığı Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili NATO'nun askeri bir adım atma hazırlığında olduğunu duyurdu. Buna göre, NATO'nun Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya'ya karşı doğu kanadını güçlendirme planı hazırladığı bildirildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz tırmanırken, krizi çözmeye yönelik diplomatik çabaların çıkmaza düşmesi NATO’yu harekete geçirdi.

NATO’nun üst düzey yetkilisi, Rusya’nın Kiev sınırı yakınında ikinci bir büyük askeri tatbikata hazırlandığını söylerken, Avrupa’nın “tehlikeli bir an” ile karşı karşıya olduğun vurguladı.

Öte yandan, NATO’nun, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğine yanıt olarak doğu kanadına asker takviyesi planı hazırladığı bildirildi.

KARAR BU HAFTA ONAYLANDI

Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, NATO, Doğu Avrupa’da Romanya, Bulgaristan ve Slovakya’ya da çok uluslu NATO birlikleri konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Habere göre, NATO tarafından sunulan planın ittifak ülkesi 30 ülke tarafından onaylandığı ve Çarşamba günü NATO Savunma Bakanları toplantısında kamuoyuna bildirileceği açıklandı.

NATO’nun ek birliklerinin ilkbaharda bölgeye konuşlandırılması planlanırken, birliklerin transferinde ABD ve Fransa gemilerinden de destek alınacağı açıklandı.

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik tırmanırken, Rusya’nın sınırdaki askeri varlığını artırması “Washington ve müttefiklerini haklı çıkardı” yorumlarına neden oldu.

Rusya, bir süredir yaptığı açıklamalarla, Ukrayna’yı işgal etme niyetini reddediyor ve tüm askeri manevralarının egemenlik hakları dahilinde olduğunu söylüyor. Moskova ise yaşanan gerginliği tırmandırdığı için NATO’yu sorumlu tutuyor.

Dpa’ya göre, NATO’nun planları arasında Avrupa’nın diğer bölgelerindeki birliklerin olası yeniden konumlandırılması da yer alıyor. Ancak uzmanlar, Rusya’nın haberlere tepkisinden endişe ediyor. NATO’nun doğu kanadına muharip güçler konuşlandırma planına Rusya’nın vereceği tepki ise şimdiden merakla bekleniyor.

ROMANYA, BULGARİSTAN VE SLOVAKYA’YA TAKVİYE ASKER

NATO kaynakları, doğu kanadındaki askeri takviyenin sadece Rusya’nın tavrına yanıt anlamı taşıdığına vurgu yaparak, Rusya’nın Kırım’ı ilhakına kadar olan dönemde NATO’nun Doğu Avrupa’da çok uluslu birlikler konuşlandırmadığına işaret etti.

Alman haber ajansı, Macaristan’ın Ukrayna krizine tepki olarak topraklarında fazladan asker barındırmayı reddetmesinin Moskova’nın tepkisini dizginlemek için yeterli olabileceğini de öne sürdü.

NATO’nun asker konuşlandırma kararının yabancı askeri varlığına karşı önemli bir muhalefetin olduğu Slovakya’da da sorun yaratılabileceği aktarıldı. Slovakya’da bu hafta ulusal parlamento ABD birliklerine Slovakya’daki iki askeri üssü en az on yıl süreyle kullanma izni veren çok tartışılan bir karar aldı.

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