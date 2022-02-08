New York Times’tan Türkiye’den ayrılan doktorlarla ilgili dosya: Erdoğan için üzücü

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, son dönemde ülkeden ayrılan doktorlarla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Dosyada, "Doktorların ülkeden ayrılması Erdoğan'ın övündüğü ücretsiz sağlık sisteminin altını oyuyor" yorumu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, Türkiye’den son dönemde sayıları giderek artacak bir şekilde ayrılan doktorlar ile ilgili kapsamlı bir dosya/analiz hazırladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde, “Türkiye’de doktorlar ülkeden ayrılıyor, artan enflasyonun son zayiatı” başlığı kullanılırken, “Aşırı çalışma saatleri ve yaşadıkları şiddet ile sayıları giderek artan bir şekilde doktorlar ülkeden ayrılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza başarılarından birinin altını oyuyorlar” yorumu yapıldı.

Son dönemde doktorlara şiddetin arttığını ve çoğunun güvenliğinin olmadığına dikkat çekilen makalede, ekonomik kriz ile birlikte birçok doktorun maaşının da asgari ücret seviyesine geldiği belirtildi. Haberde, Türk doktorların yurt dışında daha iyi fırsatlar kovaladığına dikkat çekilirken, “Doktorların ayrılışı, 18 yıllık iktidarında ücretsiz sağlık desteği sunmakla övünen Erdoğan için üzücü bir suçlama oldu. Birçok seçmeni için sadece ücretsiz sağlık hizmetleri oy vermek için esas sebep olarak kalmaya devam ediyor” denildi.

“GEÇEN YIL 1400’TEN FAZLA DOKTOR GİTTİ”

Fakat doktorların memnuniyetsizliği ve enflasyon ile birlikte doktorların ayrılmasının sağlık sistemine etkisinin olacağı da kaydedildi. Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre Türkiye’den geçen yıl 1400’ten fazla doktorun ayrıldığı ve son 10 yılda ise 4000’den fazla doktorun ayrıldığı hatırlatılırken, birçok doktorun da ülkeden ayrılmak için başvurularda bulunduğuna dikkat çekildi.

Uzun bir süredir Erdoğan’ın sağlık sistemiyle ilgili planlarının meyve verdiğine dikkat çekilen analizde, “Fakat sistemde gerilim olduğu açıktı, doktorlar aşırı yorulmuş ve az maaş almış hissediyordu. Gelirlerinin ve statülerinin erimesi birçok doktor için kaldırılamayacak bir şeydi” denildi.

Gazeteye konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da sistemin nitelikten çok niceliğe önem verdiğini söyledi. Fincancı, “Bazıları şart olmayan çok fazla randevu ve çok fazla ameliyat yapıldı. Hastalarda başta mutluydu fakat bu sistem sürdürülebilir değildi. Hastaneler fiyatlarını artırmaya ve randevu sürelerini kısaltmaya başladılar ve bu durum da her açıdan gerilim yarattı” dedi.

Özellikle sağlık çalışanlarına şiddetin son iki yılda büyük bir artış gösterdiğine dikkat çekilirken, cinsiyet ayrımcılığı, nepotizm (adam kayırma), yönetimde yandaşçılık ve davalarla birlikte doktorların umudunun kırıldığını da Fincancı anlattı.

“PROFESÖRLERİM GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM”

Gazeteye konuşan genç bir doktor ise ülkeden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Ayrılmak için süreci başlatan 29 yaşındaki doktor, “Profesörlerimi ve akıl hocalarımı görünce onlar gibi olmak istemediğimi fark ettim. Çünkü 40 yıl sonra profesör olarak çalışarak gerçekten düşük maaşlar alıyorlar” dedi.

Gazetede daha önce Avrupa’ya giden Türk iş gücünün aksine, şu sıralarda ülkeden ayrılanların Türkiye’ye geri dönme planlarının olmadığı da belirtildi. New York Times’ın haberinde, “Şu sıralarda gidenlerin geri dönme istekleri çok az. Onlar, çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için gidiyorlar” yorumu yapıldı.

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