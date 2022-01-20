Nicolas Maduro’yu süper kahraman yaptılar: Süper Bıyık

Son yılların en büyük ekonomik ve insani krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'ya desteği artırmak için bir çizgi film hazırlandı. Çizgi filmde Maduro, "Süper Bıyık" karakteri olarak seyircilerin ve seçmenlerin karşısına çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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2013’ten beri Venezuela’yı demir yumrukla yöneten Devlet Başkanı Nicolas Maduro yeni bir propaganda mecrası buldu: Çizgi filmler!

Tarihinin en büyük ekonomik ve insani krizini yaşayan Venezuela’da Maduro’dan esinlenilen bir süper kahraman çizgi filmi yayınlanmaya başlandı.

Super Bigote (Süper Bıyık) isimli kahraman Venezuela bayraklarının renklerinde kostümüyle ABD gibi düşmanlarıyla mücadele ediyor.

Kırmızı taytının üzerine mavi elbise giyen Süper Bıyık, 59 yaşındaki Maduro’nun daha kaslı, genç ve yakışıklı hali olarak görülüyor.

Eski devlet başkanı Hugo Chavez’in en yakın isimlerinden biri olan ve eski bir otobüs şoförü olan Maduro, Chavez’in yaşamını yitirmesinden sonra ülkeyi yönetmeye başlamıştı.

Aralık ayında yayınlanan bir dakikalık ilk bölümde, Süper Bıyık, ABD’nin Venezuela’nın elektrik sistemini çökertmek için gönderdiği elektromanyetik drone’u bir yumruk darbesiyle etkisiz hale getiriyor. Süper Bıyık böylelikle elektrik kesintisini önleyerek ameliyat olan bir hastanın da yaşamını kurtarıyor.

Maduro’nun muhalifleri çizgi filmle ve ünlü siyasetçiyle dalga geçerken, Maduro’nun destekçileri ise çizgi filmi beğendiklerini sosyal medyadan duyurdu.

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