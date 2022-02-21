‘Nijerya ordusunun hava saldırısında 7 çocuk öldü’
Nijer’deki yetkililer, Nijerya ordusunun silahlı çeteleri hedef aldığı hava saldırısında 7 çocuğun hayatını kaybettiğini duyururken, Nijerya sınır dışı operasyon düzenlemediğini ve olayın araştırıldığını bildirdi.
Nijerya ordusu tarafından komşu ülke Nijer’de silahlı çeteleri hedef alan hava saldırısında 7 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.
Saldırının cuma günü Nijer'deki Maradi bölgesine bağlı Nachadé köyüne düzenlendiği bildirildi. Maradi Valisi Chaibou Aboubacar, sınıra birkaç kilometre uzaklıktaki bölgeyi hedef alan hava saldırısında 5 çocuğun da yaralandığını söyledi.
Nijerya ordusu ise, sınır dışı operasyon düzenlemediğini belirterek olayın araştırıldığını açıkladı.
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, saldırıda 4'ü çocuk 12 kişinin öldüğünü belirtti. Yerel halka göre Nijerya ordusu, sınırdan Nijer'e kaçan kişileri hedef aldı.
Nijerya-Nijer sınırı, kaçakçıların yanı sıra IŞİD'le bağlantılı İslamcı gruplarında yoğun olduğu bir bölge. İki ülke, bölgede silahlı çetelere karşı ortak operasyonlar düzenliyor.