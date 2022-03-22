Norveç Kralı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Norveç'in 85 yaşındaki Kralı Harald'ın Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr

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Norveç kraliyet ailesi bugün bir açıklama yaparak 85 yaşındaki Kral Harald’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

1991 yılından beri sembolik bir rol olan krallık unvanını üstlenen Kral Harald’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Majestelerine Covid-19 teşhisi kondu. Kral’ın hastalığı hafif semptomlarla devam ediyor ve önümüzdeki günlerde izin alacak” denildi. Yapılan açıklamada veliaht prensi Haakon’un görevi vekaleten üstleneceği belirtildi.

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