Norveç Kralı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Norveç'in 85 yaşındaki Kralı Harald'ın Covid-19 testi sonucu pozitif çıktı.
Norveç kraliyet ailesi bugün bir açıklama yaparak 85 yaşındaki Kral Harald’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
1991 yılından beri sembolik bir rol olan krallık unvanını üstlenen Kral Harald’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Majestelerine Covid-19 teşhisi kondu. Kral’ın hastalığı hafif semptomlarla devam ediyor ve önümüzdeki günlerde izin alacak” denildi. Yapılan açıklamada veliaht prensi Haakon’un görevi vekaleten üstleneceği belirtildi.