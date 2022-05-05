NTY: ABD istihbaratı, Rus generallerin öldürülmesi için Ukrayna’ya yardım ediyor

ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD istihbaratının Rus birliklere yönelik saldırılar için Ukrayna ordusuna düzenli bilgi sağladığını ve Rusya’nın ağır askeri kayıplarında bu bilgilerin önemli rol oynadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali 71. güne girerken ABD istihbaratının Rus generallerin öldürülmesi için Ukrayna ordusuna destek verdiği bildirildi.

New York Times gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD istihbaratı, Ukrayna'da savaşan Rus birlikler hakkında Ukrayna'ya düzenli bilgi sağlıyor. Ukrayna, bugüne dek ülkede savaşan 12 Rus generali öldürdüğünü duyurmuştu.

Joe Biden yönetiminin Rus ordusunun sahadaki hareketlerini ve olası planlarını Ukrayna'ya aktardığını kaydeden yetkililer, ABD istihbaratının özellikle hareket halindeki Rus birliklerin yeriyle ilgili ayrıntıları paylaştığına dikkat çekti. Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı direnişinde ve Rusya'nın ağır askeri kayıplarında ABD istihbaratının sağladığı bilgilerin önemli rol oynadığı belirtildi.

ABD İSTİHBARATININ GÖZÜ RUS ORDUSUNDA

New York Times, ABD'nin geçen ay Ukrayna'ya Donbas ve Kırım'la ilgili istihbarat desteğini artırdığını da yazdı.

ABD, bugüne kadar Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardımda bulunarak savaşta Rusya'nın ilerlemesini önlemekte de önemli rol oynadı. Ağır kayıplar sonrasında Rusya, Kiev çevresinden çekilerek Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta taarruz başlatmıştı.

ABD istihbaratının özellikle uydu görüntüleri ve telsiz görüşmeleri üzerinden Ukrayna’daki Rus ordusunu yakından takip ettiği biliniyor. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, istihbarat bilgilerinin ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bu bilgilerin Ukrayna'nın kendisini savunmasını sağlamak için kullanıldığını belirtmişti.

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