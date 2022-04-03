Pakistan’da kader günü: Darbe iddialarının ardından bugün oylama yapılacak

Bir süredir komşusu Afganistan'da yaşanan gelişmeler ve ekonomik kriz ile boğuşan Pakistan'da Başbakan İmran Han’ın kaderinin belli olacağı gün geldi. Dünyanın gözü kulağı Pakistan'dan gelecek haberlere çevrilirken, ülkede hükümet aleyhine düzenlenecek güvensizlik oylamasında çoğunluğu muhalefete kaptıran Başbakan İmran Han, destekçilerini sokağa çağırdı.

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Pakistan, Başbakan İmran Han'ın müttefiklerinden Birleşik Halk Hareketi'nin (MQM) koalisyondan çekilerek güven oylamasında taraf değiştirmesi sonrası bugün güvensizlik oylaması oturumuna hazırlanıyor.

Ülkede bugün yapılacak oylama öncesi Başbakan Han’ın ittifak kurduğu bazı parti vekilleri muhalif tarafa geçti. Han’ın partisinden 13 vekil karşı tarafa geçerken, Kabineden bazı bakanlar da istifa etti.

Başbakan Han'ın görevden alınması için 172 oy gerekirken son gelişmelerle birlikte muhaliflerin sayısının 176’ya ulaşmış oldu. İmran Han, kendisini görevden alma girişimini ‘rejim değişikliği’ olarak niteleyerek ABD’yi suçlamıştı.

‘OYLAMANIN SONUCUNU KABUL ETMEYECEĞİM’

İmran Han, oylamanın sonucunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Pakistan’da muhalefet, Khan’ı ekonomiyi canlandırmakta ve yolsuzluğu ortadan kaldırmakta başarısız olmakla suçluyor.

1947’de İngiltere’nin bağımsızlığını kazanmasından bu yana hiçbir başbakan tam beş yıllık bir görev süresini tamamlamadı ve nükleer silaha sahip komşusu Hindistan’la sürekli anlaşmazlık içinde olan ülkede bugüne kadar defalarca darbe gerçekleşti.

Eski kriket oyuncusu olan Han ise göreve gelmesinin ardından özellikle son zamanlarında ülkedeki ekonomik kriz ve Afganistan’da yaşananlar yüzünden zor günler geçiriyor. Parlamentodaki çoğunluğu kaybeden Han, bugün yapılacak oylamanın sonucunu kabul etmeyeceğini de defalarca söylerken, destekçilerini de sokağa çağırdı.

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi’nin (PPP) başkanı Bilawal Butto Zerdari, Cumartesi gecesi Khan’ın çoğunluğunu kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya çalışacağını söyledi, “Başbakan’ın koltuğunu korumak için bazı anayasaya aykırı tedbirler almasından korkuyoruz.” dedi.

Reuters, oylamanın yapılacağı bugün, başkent İslamabad sokaklarında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını vurgularken, güvenlik için bazı yolların da kapatıldığını duyurdu.

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