Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif seçildi

Pakistan'da başbakan İmran Han'ın ardından oluşan belirsizlik ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif, yapılan oylamada başbakan seçildi.

Sozcu.com.tr

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Pakistan Ulusal Meclisi’nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Han’ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis’ten topluca istifa etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Han ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Han başbakanlık görevinden alınmıştı.

Han’ın görevden alınmasının ardından eski başbakanın partisi Pakistan Tehreek-i-Insaf milletvekilleri bugün toplu olarak Ulusal Meclis’ten istifa etti.

Han, “Bu Mecliste hiçbir koşulda oturmayacağız. Partim ve ben, Pakistan’ı soyanlarla ve yabancı güçler tarafından yönetilenlerle Meclis’te oturmayacağız. Hükümetin ülkeyi yönetmesini isteyen kurumları baskı altında tutmak için bu kararı aldık ve devam etmelerine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pakistan‘daki bir haftalık anayasa krizinden sonra Pazar günü güvenoyunu kaybeden eski Başbakan Imran Han’ın yerine başbakanlık koltuğuna oturacak Şerif, 342 sandalyeli parlamentoda 174 milletvekilinin desteğini aldı.

Pakistan‘ın üç dönem başbakanlığını yapmış Nawaz Şerif’in kardeşi olan 70 yaşındaki Şerif, ülkede siyasetçi kimliğinden çok etkili bir yönetici olmasıyla tanınıyor.

Analistler, abisi Nawaz’ın aksine Şahbaz’ın 220 milyon nüfuslu Pakistan‘ın geleneksel olarak dış ve savunma politikalarını kontrol eden ordusuyla dostane ilişki kurmaktan yana olduğunu belirtiyorlar.

Şahbaz’ın abisi eski siyasi lider Nawaz Şerif, Panama Belgeleri’nde çıkan yolsuzluk iddialarından sonra Anayasa Mahkemesi’nin 2017’deki kararıyla başbakanlık görevinden alınmış ve yolsuzluk suçlamalarından dolayı aldığı 10 yıllık hapis cezasının birkaç ayını yattıktan sonra tedavi için Londra’ya gitmişti.

Eski Başbakan Han’ı yerinden eden Şerif, birleşik muhalefetin lideri olarak sıyrıldı. Başbakanlık görevi sona eren eski başarılı kriket oyuncusu Han ise başbakanlığı kaybetmesinde ABD’nin rolünün olduğunu belirtti. ABD ise bu iddiayı reddetti.

Şerif’in Ağustos 2023’teki genel seçimlere kadar görev süresi devam edecek yeni hükümeti kurması bekleniyor.

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