Paris’te halk Ukrayna’ya için sokağa çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durdurulması için Fransa'da gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, “Katil Putin, Ukrayna'dan askeri gücünü çek” sloganı attı. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini protesto eden göstericiler, NATO aleyhinde de slogan atarak, Avrupa Birliği’ni Rusya'ya baskı yapmaya davet etti.

Gösteride “Bugün Ukrayna yarın neresi?”, “Bu savaşı durdurun”, “Putin’i durdurun”, “Ukrayna’nın yanındayız” yazılı pankartlar yer aldı. Göstericiler daha sonra Ukrayna’ya destek sloganları atarak, protestoyu sonlandırdı.

Gösteride ayrıca, Rus saldırısı nedeniyle ailesini kaybeden ve Paris'te eğitim gören Ukraynalı bir kız öğrenci protestoya katılanlar tarafından teselli edildi.

İlginizi Çekebilir Rusya - Ukrayna savaşında son durum... Putin orduya 'Topyekün saldırın' emri verdi

İlginizi Çekebilir Almanya, Ukrayna kararını verdi! Sevkiyat başlıyor

İlginizi Çekebilir Kremlin'in internet sitesine art arda siber saldırı