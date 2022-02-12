Paris’te polis, aşı karşıtlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Paris’te polis ünlü Şanzelize Caddesi üzerindeki aşı karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa'da Kanada'daki aşı zorunluluğu karşıtlarından ilham alan “Özgürlük Konvoyu” yetkililerin engelleme çabalarına rağmen başkent Paris'e girerken, polis ünlü Şanzelize Caddesi üzerindeki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis yetkilileri Paris'e girmek isteyen göstericilere ait 500 aracı durdurduklarını ve birçok kişiye ceza yazıldığını belirtirken, Özgürlük Konvoyu'ndan birçok araç giriş yasağına rağmen başkente ulaştı.

Protestocular taşıyan araçların girişiyle Paris'teki bazı yollar tıkandı. Kentin güneyinde silah ve gaz maskesi taşıyan beş kişi de gözaltına alındı.

Paris’te eylemlere hazırlık için binlerce polis konuşlandırılırken ana yollarda kontrol noktaları oluşturulmuş, meydanlara zırhlı araçlar yerleştirilmişti.

Protestocular arasında 2018-19 yıllarında ülkeyi sarsan hükümet karşıtı Sarı Yelekliler hareketi ve aşırı sağcı grupların üyeleri de yer alıyor.

Nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşı karşıtı gösterilerin daha da büyümesini engellemeye çalışıyor.

İlginizi Çekebilir Fransa'da aşı karşıtlarının konvoyu Paris'i alarma geçirdi

İlginizi Çekebilir Kanada'yı felç eden aşı karşıtı eylemler dünyaya yayılıyor