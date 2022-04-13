Pentagon’da savaşın seyrini değiştirecek görüşme: 8 temsilci gelecek

ABD Savunma Bakanlığı'nın, ülkenin önde gelen 8 silah ve savunma sanayi şirketinden yetkiliyi bir araya getirerek Ukrayna için bir yol haritası çizmeyi planladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD’den dikkat çekici bir hamle geldi… Kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) savunma sanayi endüstrisinin önemli 8 aktörünü bir araya getirmeye hazırlandığını duyurdu.

Yetkililer, ABD’nin önde gelen 8 savunma sanayi şirketi ve silah üreticisini ağırlayarak “Ukrayna’nın silah ihtiyacına karşı kapasitemizi zorlayabilir miyiz” sorusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın silah ihtiyacına karşı bir hazırlık toplantısı düzenleneceğini belirtirken ABD Savunma Bakanlığı’nın silahların tedarikini sağlayan Satın Alma ve İdame Dairesi’nin 90 dakikalık bir mini zirve düzenleyeceğini ve toplantıya ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks’in de katılacağını duyurdu.

KÜÇÜK SİLAHLAR TERCİH SEBEBİ

Pentagon, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerinin en etkili silahlar olduğunu ve ufak silahların tercih sebebi olduğunu da aktardı.

Toplantıya, Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp ile birlikte Boeing Co Northrop Grumman, General Dynamics ve L3Harris Technologies katılacak. Raytheon ve Lockheed Martin ortak olarak Javelinleri üretirken Raytheon da Stingerların üreticisi olarak biliniyor.

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