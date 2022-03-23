Polonya istihbaratından “Rus diplomatları sınır dışı edin’ çağrısı
Polonya istihbarat kurumu, hükümete ülkedeki 45 Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısı yaptı.
Polonya özel istihbarat teşkilatı sözcüsü Stanislaw Zaryn, Rusya’nın elçilik ekibinde yer alan ve aralarında istihbarat faaliyetleri yürüttüğü düşünülen kişilerin de olduğu 45 Rus diplomatın Polonya’dan sınır dışı edilmesi için dışişleri bakanlığına çağrı yaptı. Zaryn, ülkede Rus istihbaratıyla bağlantılı ve diplomatik statüsü bulunan 45 kişi tespit edildiğini söyledi.
Polonya hükümet sözcüsü ise, ülkedeki Rusya büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını ve bu toplantıdan sonra atılacak adımların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Öte yandan RIA ajansının haberine göre Rusya, diplomatlarının Polonya’dan sınır dışı edilmesi halinde aynı şekilde karşılık vereceğini bildirdi.