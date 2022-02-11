Prens Andrew hakkında “seks” iddiası: Sürekli cinsel tacizde bulunuyordu

Seks suçundan hüküm giydiği hapishanede intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein ve seks ticareti suçuyla hapis cezası alan Ghislaine Maxwell ile yakın olduğu için İngiliz kraliyet ailesinden adeta aforoz edilen Prens Andrew ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsmi seks skandallarıyla gündeme geldiği için İngiliz kraliyet ailesi tarafından uzaklaştırılan Prens Andrew’a düzenli olarak masaj yapan Emma Gruenbaum İngiliz medyasına konuştu…

York Dükü Andrew’ün masaj seansları sırasında ısrarla çıplak kalmak istediğini hatırlatan 50 yaşındaki masöz, Royal Lodge’da masaj yaptıktan sonra kraliyet üyesinin kendisine çıplakken sarılmak istediğini söyledi.

Andrew’ün Gruenbaum’a cinsel hayatı hakkında sorular sorduğunu söyleyen masöz, “Çok garip biriydi ve sürekli seks yapmak ile ilgili konuşuyordu” dedi. Andrew’un cinsel hayatıyla ilgili uygunsuz sorular sorduğunu aktaran masöz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Andrew’un cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında olan Virginia Roberts Giuffre’ye de destek verdi.

Prens Andrew’un avukatları, Giuffre’nin yalan söylediğini belirterek iddiaları yalanlamıştı. The Sun, Gruenbaum’un 2005 yılında Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’u tedavi ettiğini ve Ferguson’un da Gruenbaum’u tavsiye ettiğini yazdı.

Gruenbaum, “Ben burada oturmayacağım ve sesimi çıkaracağım. O böyle uygunsuz konuşunca onu azarlıyordum ve bu hoşuna gidiyordu” derken Andrew ile o yıl 6 seans yaptığının da altını çizdi.

Prens Andrew, İngiliz basınında gündem olan konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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