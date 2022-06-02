Protestocular, Kraliçe için düzenlenen askeri törenin ortasına daldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için başkent Londra’da düzenlenen askeri törende askerlerin arasına dalan iki kişi yaka paça gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri törene iki kişinin protestosu damga vurdu.

Televizyonda canlı yayınlanan törende askerlerin arasına dalan en az iki kişi polis tarafından yaka paça kenara sürüklendi. Protestocuların kelepçelenerek gözaltına alınması da canlı yayına yansıdı.

Kraliyet ailesinin resmi konutu olan Buckingham Sarayı yakınlarındaki alanda on binlerce kişinin katıldığı törende, protestocuların bariyerleri aşarak askerlerin geçit töreninin ortasına dalması kısa süreli bir paniğe yol açtı. Protestoculardan birinin altın renkli bir taç takarken diğerinin de elinde pankart taşıması dikkat çekti.

Emniyetten yapılan açıklamada, olaya müdahale eden polisi alkışlayan halka teşekkür edildi.

Kraliçenin doğum günü için her yıl düzenlenen askeri geçit töreni, 1986'da ciddi bir olaya sahne olmuştu. Törene atı üzerinde katılan 2. Elizabeth, bir kişinin boş silahını ateşlemesi üzerine atını kontrol etmekte zorlanmıştı.

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