Eski İran liderinin kızı tutuklandı

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızının "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı. Son yıllarda ülke yönetimine karşı sert suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Sozcu.com.tr

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İran’daki protestolarla ilgili geçen ay gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin, “kamu düzenini bozmak” ve “rejime karşı propaganda faaliyetleriyle” suçlandığı ve geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda “göstericileri kışkırttığı” gerekçesiyle 27 Eylül’de gözaltına alınan Haşimi’nin yargı süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Faize Haşimi’nin “kamu düzenini bozmak” ve “rejime karşı propaganda faaliyetleriyle” suçlandığını aktaran Setayeşi, “Şu an için bu kişi geçici tutuklama emriyle tutuklu durumda” dedi.

REJİME KARŞI PROPAGANDA SUÇLAMASIYLA CEZA ALMIŞTI

Haşimi’nin dosyasının savcılıkta olduğunu ve hızlı bir şekilde mahkemeye sevk edileceğini aktaran Setayeşi, daha önceden de Haşimi hakkında “rejime karşı propaganda” suçundan yargılandığı davada 15 ay hapis cezası verildiğini söyledi.

İran’ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, 27 Eylül’de başkent Tahran’da Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda “göstericileri kışkırttığı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Haşimi, 2017’de Zencan Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım” ifadelerini kullanmıştı.

Faize Haşimi, Ocak 2021’de yaptığı konuşmada ise ABD’nin İran’a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı. Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra “şaka” olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed’le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.

1700 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bu arada İran Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, Mahsa Amini protestolarında 400’ü başkent Tahran’da olmak üzere gözaltına alınan yaklaşık 1700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmış, birçok kentte gösteriler başlamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde şu ana kadar 185 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. ülke medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor. (AA)

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