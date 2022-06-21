Putin açıkladı: Dakikalar içinde Londra’yı vurabilecek Şeytan füzesi bu yıl hazır olacak

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, NATO'nun Şeytan II ismini verdiği ve Avrupa'nın büyük bölümünü yok edebilecek nükleer kapasiteli Rus füzeleriyle ilgili bizzat Putin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun “Şeytan II” olarak nitelediği Sarmat isimli kıtalararası balistik Rus füzesinin bu yılın sonuna kadar kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Rusya, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip ve Avrupa'nın büyük bölümüne ulaşabilecek nükleer kapasiteli füzeyi nisan ayında test etmişti. “Şeytan II”yi “yenilmez” olarak niteleyen Putin, bugün askeri öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ülkenin ordusunu güçlendireceklerini ifade etti. Ukrayna'da savaşan Rus askerleri için “kahraman” ifadesini kullanan Putin, “Olası askeri tehditleri ve riskleri gözeterek adım atacağız. Daha da güçlü olacağımıza şüphem yok” dedi.

“İNCİRLİK POTANSİYEL HEDEFLER ARASINDA” İDDİASI

İngiliz basını, daha önce “Şeytan II” füzesinin 13 dakika içinde Rusya'nın batısından Londra'ya ulaşabileceğine dikkat çekmişti. Bu füzenin dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu düşünülüyor.

İngiliz medyası, Rusya'nın bu füze ile Avrupa'daki ABD askeri üslerini vurabileceğini ima ederek, Türkiye'deki İncirlik üssünün de potansiyel olarak hedefte olduğunu da öne sürmüştü.

Rusya'nın Ukrayna savaşı sürerken nükleer füzelerle tatbikat düzenlemesi de dünyada nükleer savaşın patlak vereceği yönünde endişeleri artırmıştı.

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