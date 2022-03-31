“Putin, ateşkes için koşulların oluştuğuna inanmıyor”

Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün telefonda görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rus liderin ateşkes için gerekli koşulların oluşmadığını söylediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rus liderin ateşkes için gerekli koşulların oluşmadığını kendisine söylediğini açıkladı.

Draghi, ayrıca Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için erken olduğunu kendisine aktardığını da belirtti.

Görüşmede Putin, Draghi’ye mevcut doğalgaz anlaşmalarının yürürlükte kalacağını, Avrupalı şirketlerin euro ve dolar cinsinden ödeme yapmaya devam edeceklerini iletti. Draghi, “Benim anladığım, fakat hatalı da olabilirim, doğalgaz ödemelerinin rubleye dönüştürülmesi Rusya Federasyonu’nun iç meselesidir” dedi.

İlginizi Çekebilir ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdı