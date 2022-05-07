Putin, Batı’ya gözdağı verdi: Nükleer füzeler meydanlara indi

Rusya için büyük tarihi öneme sahip olan Nazi Almanyası’na karşı zaferin yıldönümü öncesi düzenlenen tören provasında dakikalar içerisinde Rusya'dan New York'u vurabilecek kapasiteye sahip nükleer füzeler meydanlara indi. Uluslararası basın, Putin'in bu hamlesini 'Batı'ya gözdağı' olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rus ordusu, bugün binlerce askerle Kızıl Meydan'da Zafer Günü'nün provasını yaptı.

Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçit töreni provası, bugün binlerce askerin katılımıyla yapıldı. Rus ordusunun birçok biriminin katıldığı tören provası, özellikle Ukrayna’daki savaş sürerken Rusya’nın askeri gücü açısından Batı’ya gözdağı niteliği taşıyor.

Tören provası sırasında, nükleer füzeler de Kızıl Meydan’dan geçti. Uluslararası basın, bu gösteriyi ‘Batı’ya gözdağı’ olarak nitelendirdi.



16 TEKERLEKLİ ARAÇLA TAŞINDI

Uzmanların 10 adede kadar savaş başlığı taşıyabileceğine inandığı termonükleer RS-24 Yars balistik füzesi, provalar sırasında 16 tekerlekli bir araçta silahlı muhafızların yanından geçti.

49.6 ton ağırlığındaki kıtalararası nükleer silah, 24 bin 500 km/saat hıza ulaşabilir ve 12 bin km’ye kadar uzaklıktaki hedefleri vurabilir. Yani bu nükleer füzelerin birkaç dakika içerisinde New York veya Londra’yı vurabileceği anlamına geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin ve 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri de 77 uçak ve helikopterle katıldı.

‘KIYAMET UÇAĞI’ DA ŞOV YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Kıyamet Uçağı” veya “Uçan Kremlin” olarak adlandırılan İlyuşin II-80 de tören provasında yerini aldı. İlyuşin Il-80, bir nükleer savaşın patlak vermesi halinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

Sekiz MiG-29 savaşçısı tören sırasında, uçaklarla, Putin’in propaganda simgesi haline gelen ‘Z’ harfini çizdi.

Ukrayna’nın ilk içişleri bakan yardımcısı Yevhen Yenin, Putin’in geçit töreni ile ilgili Batı’yı uyarırken, Rusya’nın “dans etmeye hazırlandığını” sözlerine ekledi.

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