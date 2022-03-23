Putin cadı avına başladı: Savunma Bakanı Şoygu’nun da adı geçiyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'da beklediğini alamadığı için cadı avına başladığı' öne sürüldü. Putin'in, askeri taktiklerinin, ABD ve İngiliz istihbaratına sızdırıldığını düşündüğü ve bu yüzden görevden almalara başladığı da iddialar arasında...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde ‘cadı avı’ başlattığı ve birçok üst düzey ismi görevden almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Putin’in ABD ve İngiltere’nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklerine karşı ‘tedbirli’ davranmaya başladığı ve bazı kişileri çevresinden uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Rus liderin, Ukrayna’daki işgalin ‘beklenildiği gibi gitmemesine’ neden olan ‘suçluları’ aradığı öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar, savaş taktiklerinin ABD ve İngiltere istihbaratların eline geçmesi sonucu Putin’in cadı avını başlattığını öne sürdü.

ŞOYGU’NUN DA ADI GEÇİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesi, şüphe uyandıran isimler arasında Putin’in yakın müttefiki olarak da bilinen Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da adının geçtiğini öne sürdü. Şoygu’nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, Ukrayna bayrağı renkleri olan sarı ve mavi ile geçtiğimiz haftalarda poz vermiş ve ülkede gündem olmuştu. Putin’in o günden beri Şoygu’nun çok fazla ortalıklarda gözükmesini istemediği bu yüzden de Savunma Bakanı’nın bir süredir kamera karşısına geçmediği iddia edildi.

Şoygu, en son geçtiğimiz hafta, kızı sosyal medyada gündem olmadan önce kameralar karşısına geçmişti. Bu durum da İngiliz basının iddialarını güçlendirdi.

Kaynaklar, Putin’in uzun zamandır müttefiki Rusya Federal Güvenlik Servisi başkanı Alexander Bortnikov’la aralarında gerginlik olduğunu, onun yerine Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşmelerini yürütmeye başladığını öne sürdü.

Bortnikov’un, Putin’e yönelik bir darbe girişimi sonucu yerine geçecek lider olduğu iddiaları da bu hafta boyunca uluslararası kamuoyunda gündemini korudu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEN GÖREVDEN ALINACAK”

Gazeteye konuşan kaynaklar, Putin’in daha geniş bir tasfiyenin parçası olarak yakında Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısı Igor Kostyukov’u da görevden alabileceğini de öne sürdü. Putin’in Dış İstihbarat Servisi şefi Sergey Naryshkin’e de ‘alenen aşağılayıcı sözler kullandığı’ belirtildi. Naryshkin’inin önümüzdeki günlerde görevden alınabileceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili bir kaynak, DailyMail’e “ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının Rus ordusunun sonraki hamlelerini her zaman biliyormuş gibi görünmesi göz kamaştırıcı” dedi.

Bir düzineden fazla generalin ölümü, askeri operasyonlarla ilgili bilgilerin ABD ve İngiliz istihbaratlarına sızdırılması sonucu gerçekleştirildiği de iddialar arasında…

KENDİ EKİBİ İSTİHBARATI ARAŞTIRIYOR

Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov da Putin tarafından yetkilendirilen askeri bir istihbaratın Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni araştırmaya başladığını öne sürdü.

Soldatov, ABD merkezli The New Yorker’a verdiği demeçte, “Bu, sonunda Moskova’daki insanların ABD istihbaratının neden bu kadar doğru olduğunu kendilerine sormaya başladığı anlamına gelebilir” dedi. Soldatov,”Putin’in kurduğu ekip, çoğunlukla köstebek avıyla ilgili, sızıntıların kaynaklarını tespit ediyor.” diye devam etti.

Soldatov, Putin’in üst düzey yöneticilerinin ona gerçeği söylemekten hala çok korktuklarına dikkat çekerken, ‘Şu anda hapiste çok fazla insan var, hatta Federal Güvenlik Servisi’nden insanlar bile hapse atıldı. Bu durumda, bir askeri generalin bakış açısından, Putin’e hoşlanmayacağı bir şey söylemek gerçekten güvenli mi? Bence bu onlar için büyük bir meydan okuma.’ dedi.

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