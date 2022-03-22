Putin emri bizzat verdi: Wagner paralı askerleri, Zelenskiy’i öldürmek için Ukrayna’da

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmek için, Wagner suikast timini Ukrayna'ya gönderdiği öne sürüldü.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçen hafta yayınlanan bazı rapor ve haberlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik suikast timlerinin ve paralı askerlerin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Ukrayna istihbaratı, Rus Wagner grubu paralı askerlerinin Zelenskiy’e suikast düzenlemek amacıyla Ukrayna’ya gittiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı’na bağlı istihbarat yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wagner grubuna atıfta bulunarak ‘saldırı emrini şahsen verdiğini’ söyledi.

SUİKAST LİSTESİNDE ÜST DÜZEY İSİMLER BULUNUYOR

İstihbarat raporunda, ‘Önceki girişimlerin başarısız olması nedeniyle Wagner grubun savaşa gönderildiği” bilgisi de yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın da suikast timinin listesinde olduğu öne sürüldü. Daha önce Zelenskiy’in eşi Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska’nın da listede olduğu öne sürülmüştü.

Kremlin, Moskova’nın kirli işlerini yürütmek için dünya çapında konuşlanmış 600 kişilik bir paralı asker grubu olan Wagner grubuyla bağlarını uzun süredir yalanlıyor. Ancak dünyanın farklı yerlerinden gelen istihbarat raporları, Wagner grubun uzun zamandır gücün Putin’in kişisel suikast timi olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Kadirov’a bağlı birliklerin de Zelenskiy’nin öldürülmesinde rol aldıklarına inandıklarını söyledi.

Daha önce de İngiliz The Times gazetesi, Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve resmi olarak “catering” sektöründe olan Prigozhin'in bu grubu finanse ettiğini açıklamıştı. Wagner grubunu ise eski bir özel harekat askeri olan Dmitri Utkin'in yönettiğini aktaran gazete, Wagner isminin ise Adolf Hitler'in en sevdiği besteciden geldiğine dikkat çekmişti.

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