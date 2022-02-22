Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna’ya ilerliyor, Türkiye’den ilk tepki geldi

Rusya ile Ukrayna arasında haftalardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme kararı sonrasında patlama noktasına geldi. Putin'in emriyle çok sayıda resmi numara ve belgeleri olmayan tank Ukrayna'ya girerken, Ankara'dan da Putin'in hamlesine tepki geldi. Putin'in konuşmasındaki Osmanlı Devleti detayı ise gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Ukrayna’nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya dün gece bütün dünyayı endişeye sürükledi…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Rusya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde operasyon emri verdi. 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuş ve Moskova yönetimi de dün bu iki yönetimi resmi olarak tanıma kararı almıştı.



Bölgedeki görgü tanıkları, Donetsk yakınlarında üzerinde hiçbir işaret olmayan tankların devriye gezdiğini duyurdu.

Aylardır Ukrayna’yı tüm gücüyle çepeçevre saran Rusya, sonunda Doğu Ukrayna’ya askerini ilerletmeye başladı.

Putin’in kararı sonrasında bölgeye üzerinde hiçbir işaret olmayan çok sayıda tank ilerlemeye başlarken görgü tanıkları tankların Donetsk’e doğru ilerlemeye başladığını da aktardı. Reuters haber ajansı, Donetsk’in eteklerinde en az 5 tank görüldüğü belirtilirken kasabanın farklı bölgelerinde de iki tank daha görüldüğünün altını çizdi. Haberde tankların üzerinde herhangi bir resmi yazı veya işaret bulunmadığı da vurgulandı.

BMGK TOPLANDI, RUS ELÇİ UYARDI: İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün gece apar topar bir toplantı düzenledi. ABD’nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, acil olarak gerçekleşen toplantıda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bu iki yönetimi tanıdığını söylerken, “Rusya’nın hamlelerinin sonuçları olacaktır” dedi. Greenfield, “Rusya zamanda geriye gitmek istiyor, Birlemiş Milletler’den önceki bir döneme gitmek istiyor. Fakat dünya ilerledi, artık 1919’da değiliz 2022’deyiz” ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın daimi temsilcisi Vassily Nebenzia ise batı ülkelerini uyardı. Nebenzia, “Batı ülkeleri iki kere düşünmeli ve durumu daha da kötü bir hale getirmemeli” uyarısında bulundu. Çin’in üst düzey diplomati ise her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

ANKARA KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgeyi resmi olarak tanımasına Ankara da tepki gösterdi… Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz üzerinden komşu olan Rusya’nın bu iki yönetimi tanımasına tepki gösterdi.

Putin’in açıklamaları sırasında Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun kol saatinin 5 saat geride olması, “Bu açıklama canlı değildi, önceden çekilmiş görüntüleri yayınladılar” iddiasının gündeme gelmesine sebep oldu.

Yapılan açıklamada, “Rusya’nın bu iki yönetimi tanıması, sadece Minsk protokolünün ihlali değil, aynı zamanda Ukrayna’nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü de ihlal ediyor. Rusya’nın kararını kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların uluslararası hukuka ve yasalara saygı duyulması gerektiği de belirtildi.

ABD’DEN YAPTIRIM GELİYOR

Rusya’nın bölgeye “barışı sağlamak için” asker ve tank göndermesinden sonra ABD’den çok net bir açıklama geldi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında medyanın karşısına çıkan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, “Yarın, ABD Rusya’ya açıkça uluslararası yasaları ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ihlal ettiği için yaptırım kararını açıklayacak” dedi.

Greenfield, Rusya’nın diplomasi masasına ve barışa doğru yönelmesi için müttefikleriyle birlikte çalışacağını ve çağrıda bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna’da Rusya’nın tanıdığı Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yaptırım getirdi. Biden, ABD vatandaşlarının yeni yatırım, ticaret ya da maddi destek yapmasına çift taraflı olarak yasak getirildiğini açıkladı.

PUTİN’İN KONUŞMASINDA OSMANLI VURGUSU

Dün gece bütün Rus TV kanallarında eş zamanlı olarak yayınlanan Putin’in konuşmasında ise tarih sayfalarında Osmanlı Devleti’ne kadar gitmesi dikkat çekti. Donetsk ve Lugansk’ta kurulan yönetimleri tanıdığını açıklayan Putin, konuşmasında ABD’nin bölgedeki etkisini artırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Putin konuşmasında, “Geçmişte 18’inci yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı’ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz’e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı” dedi. Putin, ABD’nin bölgeye bir altyapı hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getirdi.

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