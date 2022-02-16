Putin ile Bolsonaro bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinin ardından Kremlin Sarayı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Rusya ve Brezilya, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın en kısa sürede yürürlüğe girmesinden yana” ifadelerine yer verildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın başkenti Moskova'da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak açıklama yayınlandı.

Kremlin Saray tarafından yayınlanan açıklamada, dünyadaki istikrar ve 2 ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında ortak tavrına dikkat çekilerek, “Devlet başkanları, dünyanın çeşitli yerlerinde istikrarsızlığın artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi, çatışmaları Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarına uygun olarak barışçıl, diplomatik yollarla çözme ihtiyacı konusunda görüşlerini paylaştı. BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin gündeminde Rusya-Brezilya koordinasyonunu derinleştirme konusunda anlaşarak ve barışçıl çözüme olan bağlılıklarını yeniden teyit eder” denildi.

RUSYA VE BREZİLYA’DAN UZAYDA SİLAHLANMAYA KARŞI ORTAK ADIM

Her 2 ülkenin askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve uzay alanında ortak çalışılması konularında uzlaştığı vurgulanan açıklamada, “Devlet başkanları, askeri alanda işbirliğinin ve ikili takasların güçlendirilmesine ilişkin beklentileri ele aldı. Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Moskova’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen, Dışişleri ve Savunma Bakanları düzeyindeki 2+2 formatında ilk istişarelerin yapıldığı kaydedildi. Başkanlar, uzay alanında işbirliğine, uydu navigasyonu ve uzay çöplerini izleme alanındaki ortak projelerin hayata geçirilmesine dikkat çekti. Ayrıca barışçıl amaçlara yönelik uzay faaliyetleriyle ilgili diğer alanlarda da işbirliğinin artırılması konusundaki karşılıklı ilgilerini, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ve sürdürülebilir uzay faaliyetlerinin sağlanması gerekliliğini ve uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik ortak eylem gerekliliğini de yeniden teyit etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, liderlerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasası Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesinden yana olduğu aktarılarak, “Devlet Başkanları, nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin temeli olan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere olan bağlılıklarını yineledi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silah kontrol düzeninin kilit unsurlarından biri olarak Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın en kısa zamanda yürürlüğe girmesinin önemini vurguladı” denildi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Putin görüşmenin ardından Bolsonaro ile düzenlediği ortak basın toplantısında ise, Bolsonaro ile görüşmesinin verimli geçtiğini ifade ederek, “Bugün çok kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık ve bu Rusya-Brezilya işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik yönergeleri belirleyen ortak bir açıklamanın kabul edilmesiyle sonuçlandı. Rusya ve Brezilya geleneksel olarak dostluk ve karşılıklı anlayış ilişkileriyle birleşiyor. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanları kapsıyor. Ülkeler ortaklaşa siyasi, ekonomik ve insani bağlar geliştirmek için çabalıyor, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ve G20 çerçevesinde de dahil olmak üzere uluslararası arenada yakından etkileşim kuruyor” dedi.

PUTİN, BREZİLYA’YA TAZİYELERİNİ SUNDU

Brezilya'da dün yaşanan çok sayıda kişinin öldüğünü hatırlatarak Brezilya'ya taziyelerini sunan Putin, “Dün Brezilya'da bir trajedi yaşandığını biliyorum. Şiddetli yağışların ardından yıkımlar ve çok sayıda ölümler var. Bu trajedi ile ilgili olarak size ve tüm Brezilya halkına taziyelerimi sunuyor ve tüm yaralılara şifa diliyorum” dedi.

RUSYA, BREZİLYA İLE NÜKLEER SANTRALLER KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Brezilya'nın küçük ölçekli nükleer santraller kurma talepleriyle ilgili ülkesinin işbirliğine hazır olduğunu hatırlatan Putin, “Rosatom, Brezilya nükleer santralleri için yakıt ve tıbbi amaçlı radyoizotopla sağlıyor. Aynı zamanda şirketimiz kara ve yüzer versiyonlardaki düşük güçlü nükleer santraller de dahil olmak üzere Brezilya’da yeni güç ünitelerinin inşa sürecine katılmaya hazır” dedi.

“HEPİMİZİN AMACI DÜNYA BARIŞIDIR”

Bolsonaro ise yaptığı açıklamada, BRICS ve BM'deki müttefik devletler ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtirken, hem Brezilya'nın hem de Rusya'nın barıştan yana olduklarını savundu. Rusya ile halklarının can güvenliğini korumak gibi ortak değerlere sahip olduklarını belirten Bolsonaro, “Dünya bizim evimizdir. Barış istediğimizi açıkça belirtiyoruz ve barışı savunan tüm ülkelerin yanındayız. Sonuç olarak hepimizin amacı dünya barışıdır” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak çalışmaları geliştirmek istediklerini söylerken tarım, teknoloji ve enerji alanlarında birlikte çalıştıklarını ifade eden Bolsonaro, Rusya ile gübre, petrol ve gaz alış verişi ile ilgilendiklerini ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Rusya ile savunma alanında da işbirliği içerisinde olduklarına değinen Bolsonaro, bu ziyaretinde her iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında oluşturulan Savunma ve Dışişleri Konseyinin ilk toplantısının da yapıldığını açıkladı.

Öte yandan Putin ve Bolsanora görüşmesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França'yı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'da Brezilyalı mevkidaşı Walter Souza Braga Netto'yu konuk etmiş, 2+2 formatında görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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