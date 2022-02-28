Putin, savaş için bir günde 277 milyar TL harcıyor: Kiev, 10 gün daha direnirse…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde çatışmalar şiddetlenirken, İngiliz ve Estonya istihbaratlarından çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Estonya'nın eski savunma şefi Riho Terras, Putin'in savaş için günde 277 milyar TL'yi gözden çıkardığını açıklarken, "Kiev 10 gün direnirse, müzakerelerden sonuç çıkabilir." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin MI6 Gizli İstihbarat Servisi başkanı, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanamayacağına inandığını çünkü Başkan Vladimir Putin’in ülke halkı üzerinde hiçbir zaman siyasi zafere ulaşamayacağını söyledi.

MI6 şefi Richard Moore, Putin’in güçlerinin nihayetinde Ukrayna’da başarısız olacağını öne süren bir yazıyı paylaştı.

King’s College London’da Emeritus Savaş Çalışmaları Profesörü Lawrence Freedman tarafından kaleme alınan ‘Pervasız Kumar’ başlıklı makalede, Putin’in ‘Ukrayna’ya takıntılı hale geldiğini ve savaş bahanesi olarak görünen çirkin teorilere eğilimli olduğunu’ söyledi.

‘ZAFER HALKI KAZANMAKLA GELİR’

Moskova için zaferin, Ukrayna hükümetini deviren başarılı bir işgalle değil, Ukrayna halkını kazanmakla gelmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Rus işgalinin 5’inci gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı şimdiye kadar Rusya’nın kayıplarını yaklaşık 2 bin 800 asker, 80 tank, 516 zırhlı araç ve 10 uçak ve yedi helikopter olarak açıkladı.

Rus ordusuna şimdi “her yönden” ilerleyişini genişletmesi emredilirken, çünkü Rus birlikleri başkente yaklaştı ve başkent çevresindeki çatışmaların şiddetlendiği vurgulandı.

‘BEKLEDİKLERİNDEN DAHA FAZLA DİRENİŞ GÖRDÜLER’

Ancak üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Moskova’nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya olduğunu ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini iddia etti.

Profesör Freedman’ın makalesi bu teoriyi destekledi. Şöyle yazdı: “Rus kuvvetlerinin üstünlüğüne rağmen, savaşın ilk gününde, taktik sürpriz ve potansiyel olarak ezici sayılara sahip olduklarında beklenenden daha az ilerleme kaydettiler.

Ukraynalılar cesur bir direniş gösterdi ve işgalcilere kayıplar verdirdi” dedi.

Bu arada Ukrayna ordusu, ‘düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak’ için halktan bölgelerindeki yol levhalarından sokak, şehir ve köy adlarını kaldırmalarını istiyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı bir tweet’te, ‘Ukrayna’yı Rus işgalcisinden en kısa sürede temizlemek için mümkün olan her şeyi yapacağız!’ dedi.

GÜNDE 277 MİLYAR TL’YE MAL OLUYOR

Estonya’nın eski savunma şefi Riho Terras, Rusya’nın maddi kaynaklarının ve silahlarının hızla tükenmesi nedeniyle Kiev’in Rusları 10 gün boyunca uzak tutması halinde Volodimir Zelenskiy ile Putin’in müzakerelere girmek zorunda kalacağını iddia etti.

Ukrayna istihbarat kaynaklarına atıfta bulunan Terras, savaşın Rusya’ya günde yaklaşık 15 milyar sterline (277 milyar TL) mal olduğunu ve en fazla üç ila dört gün daha kullanabilecekleri roketleri kaldığını öne sürdü.

Putin’in planının ülkeyi paniğe sokmaya, Ukraynalıları ‘gözdağı vermek’ için konut binalarına ‘rastgele’ füzeler ateşlemeye, kitlesel ordu firarlarını, ulusal teslimiyeti ve Zelenskiy’in ülkeden kaçmasını tetiklemeye dayandığını iddia etti. Terras ayrıca Rus özel operasyonlarının 18 Şubat’tan beri Kiev yakınlarında olduğunu ve başkenti hızla ele geçirmeyi ve bir kukla rejim kurmayı planladığını iddia etti.

‘TÜM BOMBALARIN BABASI DEVREYE GİREBİLİR’

Eski istihbarat şefi, “Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunu yaşıyor. Ukraynalılar panikten kaçınmalı! Ukrayna güçlü kalmalı ve biz de onlara yardım etmeliyiz!’ sözlerini Twitter hesabından yayınladı.

Ancak, Rusya’nın Ukrayna ile Batı sınırından gelen bir video, TOS-1 ağır alev makinesi tanklarının Ukrayna’ya doğru ilerlediğini ortaya koydu. Tanklar, ‘tüm bombaların babası’ olarak adlandırılan yüksek güçlü termobarik silahları ateşleyebiliyor.

İngiliz basını, önceki gün yayınladığı ve batılı yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde Putin’in ‘tüm bombaların babası’ olarak adlandırılan yüksek güçlü termobarik silahlara başvurabileceğini öne sürmüştü.

İlginizi Çekebilir Rus devlet televizyonu tehdit etti: Putin isterse...

İlginizi Çekebilir Ruslar yaptırımları kripto ile mi delecek? Binance'dan Rusya açıklaması

İlginizi Çekebilir Rusya, Kiev'i vurmaya hazırlanıyor: Siviller çıksın

İlginizi Çekebilir Türk aşçı, sığınakta Ukraynalı askerler için yemek yapıyor