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Putin: Ukrayna topraklarını işgal etme niyetimiz yok

Ukrayna'da gerilim Rusya'nın askeri operasyon başlatma kararıyla hızla yükselirken Rusya lideri Putin'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:21 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Putin: Ukrayna topraklarını işgal etme niyetimiz yok

Ukrayna’nın ayrılıkçı Donbas bölgesine yönelik askeri operasyon emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün erken saatlerde televizyondan yayımlanan açıklamasında Ukrayna’dan kaynaklı olduğunu ifade ettiği tehditler karşısında Rusya’nın kendisini savunacağını söyledi.

Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirten Putin, “Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak” dedi.

Rusya'nın dışarıdan gelecek olası bir müdahaleye anında yanıt vereceğini söyleyen Rusya lideri, Ukrayna askerlerine silah bırakma çağrısı yaparak “Atalarınız Nazilerle savaştı. Kiev’deki Nazi cuntasına itaat etmeyin. Silahlarınızı bırakıp eve dönün” ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerini görmezden geldiğini kaydeden Putin, “Donbas halkı yardım için Rusya’ya döndü. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor” dedi.

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