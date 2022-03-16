Putin’den dikkat çeken açıklama: Başka seçeneğimiz yoktu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 21’nci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin “Ukrayna, çok yakın bir gelecekte nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu. Ukrayna’yı işgal etmek istemiyoruz.” dedi.

Putin, “operasyonun başında Kiev’deki yetkililere Donbass’taki birliklerini çekmelerini söyledim ama yapmadılar.” dedi. Putin, Ukrayna’ya yönelik harekatın planlandığı gibi gittiğini de vurguladı.

Putin, “Rusya birliklerinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki ve başka Ukrayna kentlerindeki varlığının sebebi, bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya'nın böyle bir amacı yok” dedi.

Putin, “Rusya birlikleri sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde operasyon düzenleseydi, bu, Ukrayna'da barış sağlanması ve Ukrayna toprakları üstünden Rusya'ya yönelmekte olan tehdidin son bulması için yeterli olmazdı” ifadelerinde bulundu.

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