Putin’den ruble resti: Kararname imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satma kararı gündemdeki yerini korurken, Rusya Devlet Başkanı bugün yeni bir kararnamenin imzalandığını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. İtalya İtalya Başbakanı, Putin’in kendisine mevcut doğalgaz anlaşmalarının yürürlükte kalacağını, Avrupalı şirketlerin euro ve dolar cinsinden ödeme yapmaya devam edeceklerini ilettiğini söyledi. Draghi, “Benim anladığım, fakat hatalı da olabilirim, doğalgaz ödemelerinin rubleye dönüştürülmesi Rusya Federasyonu'nun iç meselesidir” dedi.

Uluslararası kamuoyunda Putin’in bu ifadeleri ‘yumuşama’ sinyali olarak değerlendirilirken, Rusya Devlet Başkanı’ndan yeni bir adım geldi.

Putin, yabancı alıcıların Rus gazı için 1 Nisan’dan itibaren ruble olarak ödeme yapması gerektiğini ve bu ödemelerin yapılmaması halinde sözleşmelerin durdurulacağını belirten kararnameyi imzaladı.

‘HAYIR İŞLERİ YAPMAYACAĞIZ’

Putin, “Rus doğalgazını satın alabilmek için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak” dedi.

Putin, “Eğer bu ödemeler yapılmazsa, alıcıları temerrüde düşmüş kabul edeceğiz ve bunun sonuçları olacak. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işi yapmayacağız, bu durumda mevcut kontratlar sonlandırılacak” ifadelerini kullandı.

ABD ve AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına da değinen Putin, Rusya’ya karşı ekonomik savaşın yıllar önce başladığını söyledi. Putin, Batı’nın yaptırımlarına önceden hazırlıklı olduklarını vurgularken, “Batı, yaptırımlar için yeni bahaneler bulmaya devam edecek. Bu böyle sürecek.” dedi. Putin, Merkez Bankası’nın da karşılık verme konusunda geri adım atmaması gerektiğini vurguladı.

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