Putin’den Ukrayna krizine ilişkin kritik açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşeceği açıklanmıştı.

Putin bu açıklamanın ardından Rusya Güvenlik Konseyi’nde bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Putin, “Ukrayna’nın iki bölgesinde bağımsızlığı kabul etmemiz gerekiyorsa, öncelikle bunu derinlemesine düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

Putin, ‘Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya katılma tehlikesiyle karşılaşırsa, ülkemiz için tehdit önemli ölçüde artacaktır.” dedi. Putin, “Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Ancak krizi ‘barışçıl’ bir yöntemle çözmeye çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

‘NATO GÜVENLİK ENDİŞELERİMİZİ GÖZ ARDI ETTİ’

Putin’in ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bölgede yaşanan durumla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Güvenlik Konseyi’nde konuşan Lavrov, “NATO ve ABD’ye taleplerimi ilettik NATO açık kapı politikası nedeniyle taleplerimizi reddetti ve güvenlik endişelerimizi göz ardı etti.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “NATO'nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımız da kendileri tarafından reddedilmiştir” dedi. Lavrov, “Önerilerimiz, seçim yapabileceğiniz bir menü değildir” diye de ekledi.

Lavrov, Batı medyasını da ‘savaş propagandası’ yapmakla suçladı.

Lavrov ayrıca ABD’li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat’ta Cenevre’de bir araya geleceklerini de açıkladı.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Rusya'nın Batı ülkelerinin itirazlarına rağmen 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim geçen haftalarda adeta bir soğuk savaşa döndü… Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya'nın son haftalarda bölgedeki asker sayısını artırması uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Belarus ile Ukrayna sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat yapan Rusya'nın asker, tank ve zırhlı araçlarla birlikte füze sayılarını da artırması ise endişeyi üst noktaya taşıdı.

Son haftalarda başta Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere birçok ülke Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için kolları sıvasa da henüz taraflardan net bir barış sinyali gelmedi.

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