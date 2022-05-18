Putin’in bu görüntüleri gündem oldu

Bir süredir sağlığı hakkında birçok iddia ortaya atılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı ağırladığı sırada çekilen bu görüntüleri gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 3’üncü ayın sonuna yaklaşılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son görüntüleri gündem oldu.

Putin, Kremlin’de Tacikistanlı mevkidaşı İmamali Rahman’ı ağırladı. İkilinin görüşmesine ise kaydedilen bu video damga vurdu. İngiliz basını, Putin’in sürekli olarak ayağını salladığını, sol ayağını kaldırıp indirdiği videoyu paylaştı. Bu görüntüler, Rusya Devlet Başkanı’nın sağlığıyla ilgili söylentileri daha da alevlendirdi.

Tacikistan ile ikili ilişkilerin de ele alındığı toplantıda Putin’in ayağını yere bastığı görülse de bacağı seğirmeye devam ediyor gibi duruyordu.

TACİK LİDER DE FARK ETTİ

Putin’in bacaklarıyla yaptığı hareketlerin Tacik liderin dikkatini çektiği de görüntülendi.

Son dönemde, sağlık uzmanları, politikacılar ve hatta sürgündeki Rus işadamları, Putin’in

muhtemelen ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini iddia ediyor. Rus liderin sağlığı hakkında çok fazla spekülasyon ortaya atıldı. Hatta Putin’in bir süredir Parkinson ile mücadele ettiği iddia edildi. İngiliz basını, ayaklarındaki hareketliliği de buna bağladı.

Putin’in bu görüntülerinin ‘huzursuz bacak sendromu’na işaret ettiği bu durumun ise Parkinson hastaları tarafından sıklıkla görülen bir semptom olduğu aktarıldı.

Putin hakkında daha önce de sağlık sorunları yaşadığıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Hatta, özel doktorlarını tüm etkinliklere yanında götürdüğü öne sürülmüştü. Ancak Kremlin, bu iddialara yorum yapmayı bile reddediyor…

İlginizi Çekebilir ABD, Rusya'nın savaş suçlarını ortaya çıkarmak için harekete geçti

İlginizi Çekebilir Putin'in vaftiz kızı, eski Playboy modeli Ksenia Sobchack'in 'ajan' olduğu iddiası: Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir Putin: AB'nin enerji yaptırımları 'ekonomik intihar'