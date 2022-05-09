Putin’in bu görüntüsü gündem oldu: Battaniyesinden bir an olsun ayrılmadı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlayan Rusya, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya'sına karşı elde ettiği zaferi kutlarken, Putin'in görüntüleri uluslararası basında gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında 75 gündür savaş devam ederken bugün Moskova’daki Kızıl Meydan’da geniş kapsamlı bir kortej ve kutlama düzenlendi. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya’sına karşı elde ettiği zaferi kutlarken, gözler Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üzerindeydi.

Putin’in 11 dakika süren konuşmasında en dikkat çekici cümleleri ise kuşkusuz Ukrayna işgalinin gerekli olduğunu söylemesiydi. Putin, ‘Ukrayna işgali gerekliydi, çünkü Batı bizim topraklarımıza ve buna Kırım da dahil, buraları işgal etmeye hazırlanıyordu” dedi.

Konuşmasının ardından Putin, askeri geçit törenini izlemek üzere yerini aldı. Putin’in sağlığıyla ilgili spekülasyonlar devam ederken, tören boyunca bacaklarının üzerini battaniyeyle örtmüş olması dikkat çekti.

HAVA O SIRADA 9 DERECE CİVARINDAYDI

Şişme bir mont giyen Putin, tören boyunca yeşil bir battaniyeyle üzerini örterken, daha o alana girmeden battaniyenin Rusya Devlet Başkanı’nın koltuğuna bırakılmış olduğu da ortaya çıktı.

Tören sırasında Moskova’daki hava sıcaklığının 9 derece civarı olduğu belirtildi. Durum böyle olunca da Putin’in battaniyesi uluslararası basının gündemindeydi.

Ancak Rus liderin bugünkü konuşması, hareketleri ve tavrı adeta hakkında çıkan hastalık söylentilerine yanıt niteliğindeydi. Geçit töreni boyunca sağlıklı bir imaj çizen Putin, uzun bir yürüyüşe de çıktı.

Kremlin yetkilileri, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan liderlerinin sağlıyla ilgili bir problem olduğunu her zaman reddetti.

Battaniyeyi kullanımı, eski İngiliz diplomat Sir Tony Brenton’ın Sky News’de yaptığı yorumlarla birlikte gündem oldu.

Sir Tony konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Battaniye ilginç bir detay. Putin’de düzenli olarak sağlık sorunları olduğuna dair söylentiler var ve bunlar elbette Kremlin tarafından kabul edilmedi. Fakat son iki yıldır Covid nedeniyle kendini gizliyordu. Artık ortalığa çıkma vakti geldi. Onunla yakın zamanda görüşen Macron ve birçok ABD’li yetkili, Putin’in alıştıklarından daha tutarsız olduğunu söyledi. “dedi.

İlginizi Çekebilir Rus kanalından iddia: Putin yeniden baba olacak

İlginizi Çekebilir İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kaybedecek