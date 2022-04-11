Putin’in eski ekonomi danışmanı: Rusya enerji gelirleriyle savaşı sürdürüyor

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 47. güne girerken savaşın gidişatına ilişkin önemli bir açıklama Putin’in eski ekonomi danışmanından geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski ekonomi başdanışmanı Andrey İllarionov, Batılı ülkelerin Rus doğalgazı ve petrolüne “tam ambargo” uygulamasının savaşı bir iki ay içinde durdurabileceğini söyledi.

İngiliz BBC kanalında yayınlanan Talking Business programında konuşan İllarionov, Batı ülkelerinin tamamının Rusya'nın enerji kaynaklarını satın almayı bırakması halinde Putin'in savaşı durdurmak zorunda kalacağını ifade etti. Putin'e 2000-2005 yılları arasında danışmanlık yapan Dr. İllarionov, Rus liderin hâlâ enerji ihracatından elde edilen gelire güvendiğini ve bu sayede Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğünü belirtti.

“EMPERYAL HIRSLAR HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Moskova'nın Batılı ülkelerin Rus enerjisine olan bağlılığı düşürme tehdidini ciddiye almadığını kaydeden ekonomi uzmanı, “2,5 günde bir Putin'in cebine bir milyar euro giriyor” diye konuştu. Yaptırımların Rus ekonomisine etkisine de değinen uzman, “Putin ekonomide bir çöküşe hazırlıklı. Emperyal hırsları Rusların mali durumu dahil olmak üzere her şeyden daha önemli” dedi. İllarionov, yaptırımların yıkıcı etkisine rağmen Batı'nın Rus enerjisine bağımlılığının Rus ekonomisini çöküşten kurtardığını dile getirdi.

İllarionov, “Bu para akışı aksarsa Putin de politikalarının gözden geçirmek zorunda kalır” ifadelerini kullandı.

AVRUPA, RUS ENERJİSİNE BAĞIMLI

Rus ekonomisinin yaptırımların etkisiyle yüzde 15 küçüleceği tahmin ediliyor. İhracat, dünyanın önde gelen petrol, doğalgaz, değerli metal ve tahıl ihracatçılarından biri olan Rus ekonomisinin yüzde 25'inden fazlasını oluşturuyor.

ABD, Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan enerji ithalatını yasaklarken, Avrupa'da da Rus enerjisine bağımlılığı sona erdirmeye yönelik tartışmalar devam ediyor. Almanya geçen ay “Rusya’dan petrol almaya ihtiyacımız olduğu yönündeki tutumumuzu koruyoruz” demişti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de AB üyesi ülkelerin enerji tedariki için Rus petrol ve gazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiğini ve bu bağımlılığın birden bire sona erdirilemeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya lideri Putin’in doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satma kararı Avrupa’da şok etkisi yaratmıştı.

Bloomberg, Rusya’nın 2021’de 236 milyar dolar olan toplam enerji ürünleri ihracatının, 2022’de 321 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü de enerji ihracatındaki yükseliş ve ithalattaki sert düşüş sayesinde Rusya’nın 2021’de 120 milyar dolar olan cari fazlasının, 2022’de 200-240 milyar dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin ediyor.

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