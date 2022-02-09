Putin’in kameralar önünde şovu bir gelenek oldu: Macron’dan önce Erdoğan ve Merkel’e de benzerlerini yapmıştı

Rus lider Putin, önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanırken yapılan görüşmeye ikilinin oturduğu 5 metrelik masa damga vururken, Putin'in kameralar önünde bu tür şovlar yapmayı tercih etmesi ve geçmişte Erdoğan, Merkel, Trump ve Papa gibi isimleri de zor durumda bırakması akıllara geldi.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

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1999 yılından itibaren başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini farklı dönemlerde üstlenen ve Dünya siyasetinin en önemli aktörlerinden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün Moskova’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlaması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

5 metrelik beyaz renkli dev masanın bir ucuna oturan Putin, masanın diğer tarafında ise Macron’u ağırlamıştı. Toplantının başında uzaktan bir eli cebinde el sallayarak Macron’u selamlayan Putin, görüşme sonrasındaki basın toplantısında da Macron’u beklemeden ayrılarak adeta bir gözdağı verdi….

Fakat Putin, kameralar önünde bu tür hareketlere aşina bir karakter… Kariyeri boyunca Rusya siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Putin, geçmişte de dünya liderlerine benzer hareketlerde bulunmuştu. Dünya liderleriyle görüşmesine geç kalmasıyla tanınan Putin’in en çok başını ağrıttığı isim ise Almanya siyasetine damga vuran dönemin başbakanı Angela Merkel oldu.

PAPA’YI BEKLETTİ, “TRAFİĞE TAKILDIM” DEDİ

2003 yılından beri liderleri bekletmesiyle bilinen Putin, resmi verilere 2003-2016 yılları arasında aralarında Merkel, Papa Francis, Kraliçe Elizabeth gibi isimleri uzun süreler boyunca bekletmişti.

2014’te Merkel’i 4 saat 15 dakika bekleten Putin, Ukrayna’nın eski liderleri Yanukoviç ve Timoşenko’yu da sırasıyla 4 saat ve 3 saat bekletmişti. 2013’te İsrail lideri Şimon Peres’i 1 saat 30 dakika bekleten Putin, Vatikan’da Papa Francis’i 40 dakika bekletmiş ve daha sonra Roma’da trafiğe takıldığını söylemişti.

Putin, bir süre önce dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ı da Helsinki’deki zirvede 45 dakika bekletmişti.

Fakat Putin’in en dikkat çekici hamlesi aralarında bir sevgi/nefret ilişkisi olan Merkel’e karşı geldi…

KONNI, MERKEL’İ KORKUTTU

2006’da Merkel’in ilk Moskova ziyaretinde Putin, Almanya Başbakanı’na ufak siyah-beyaz bir pelüş köpek oyuncağı hediye etmişti. O dönemde bu hediye çok dikkat çekmese de bir yıl sonra Merkel’i Soçi’de ağırlayan Putin, kameralar karşısındaki görüşme sırasında köpeğiyle ortaya çıkmıştı.

Bu durum, çocukken bir köpek tarafından ısırıldığı için köpeklerden çekinen Merkel için zorlu bir sınava dönüşmüştü.

Putin’in Konni isimli büyük siyah labrador cinsi köpeği toplantıya girmiş ve Merkel’i zor durumda bırakmıştı. Putin daha sonra kameralar karşısında, “Köpeğin sizi korkutacağını sanmıyorum” demiş ve Konni’yi uzaklaştırmıştı.

İNGİLİZCE KONUŞMUYOR

Öte yandan Putin’in bu tür görüşmelerde sıklıkla öne çıkan bir diğer özelliği de bu tür görüşmelerde hiç İngilizce konuşmaması.

2020’de Rusya’ya kalabalık bir heyetle giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç dakika bekletilmişti. Rus medyası, Erdoğan’ın kaç dakika beklediğini ekranın altındaki bir sayaçla göstermişti.Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk yapmak istediğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin tarafından bekletilerek gündeme gelmişti.

2020 yılında geniş bir heyet ile Moskova’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin’de yaklaşık 2 dakika bekletilmişti. Her ne kadar taraflar bu bekleyişin normal olduğunu savunsa da Rusya devlet televizyonunun bu görüntüleri bir sayaç ile vermesi şüphe uyandırmıştı.

Erdoğan ve heyetinin bekletildiği görüntüleri Rusya devlet televizyonu, ekranın altındaki sayaçla saniye saniye görüntülemişti.

BEKLETMEDİKLERİ DE VAR

Öte yandan Rus liderin bekletmediği mevkidaşları ve devlet liderleri de bulunuyor… Örneğin kısa bir süre önce Çin’e giden ve Pekin yönetimiyle yakın bir bağı bulunan Putin, Çin lideri Şi Cinping’i bu tür toplantılarda bekletmedi ya da kameralar önünde farklı bir hamle yapmadı.

Öte yandan kariyeri boyunca ABD’nin eski başkanları Obama ve Trump’ı bekleterek gündem olan Putin, geçen yılın ortalarında Cenevre’de ABD Başkanı Biden ile ilk kez karşı karşıya geldiğinde uluslararası kamuoyu bu tür bir hamle bekliyordu.

Fakat Putin, görüşmeye tam zamanında gelerek uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Hatta görüşmeye Putin’in erken gelmesi o dönem Biden için “küçük bir zafer” olarak tanıtılsa da iki ismin 5 saat olarak planlanan görüşmesi 3 saatte tamamlandı.

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