Putin’in masası: Bu defa daha da uzun…

Moskova’da konuklarını ağırladığı “uzun masası” ile çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkmenistan’da bölge liderleriyle oturduğu "dev masa" alay konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Hazar Zirvesi'ne katıldı.

Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi’nin dün düzenlenen oturumunda ise liderlerin oturduğu dev masa dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de katıldığı toplantıda Putin ve diğer dört liderin devasa masada birbirlerine uzak oturması alay konusu oldu.

Sosyal medyada birçok kişi, dev masayı bu hafta Almanya'da düzenlenen G7 ve İspanya'da devam eden NATO toplantılarında kullanılan “normal boyutlardaki” masalarla karşılaştırdı.

Bir kişi “Putin'in masa oyunu geri döndü. Bu seferki gerçekten uzun” ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da “Bu masada 5 dünya lideri var. Bence masaları küçük kalmış” diye dalga geçti. Bir Twitter kullanıcısı da “Putin'in masası her hafta daha da büyüyor” ifadelerini kullandı.

Putin, geçen aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Moskova'da yaptığı görüşmelerde kullanılan 5 metrelik “uzun masasıyla” gündem olmuştu.

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