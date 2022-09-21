Putin, Rusya’da kısmi seferberlik ilan etti

Rusya, 210. güne giren Ukrayna işgalinde ülkenin doğusunda birçok yeri kaybederken dün televizyonda ulusa hitap etmesi beklenen Putin’in heyecanla beklenen konuşmasının yayınlanmaması şaşkınlık yarattı. Putin bu sabah yaptığı konuşmada savaşın kaderini değiştirecek bir açıklamaya imza atarak Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşı neredeyse 7 ayı geride bırakırken Rusya ve tüm dünya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam televizyondan yapacağı ulusa sesleniş konuşmasına kilitlenmişti ama Putin konuşmasını erteleyerek bu sabah yaptı.

Putin, Batı’nın Rusya’yı yok etmeye çalıştığını belirterek ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Seferberlik kararnamesini imzaladığını duyuran Putin, amaçlarının Ukrayna’nın doğusunda Ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Donbas bölgesini “kurtarmak” olduğunu söyledi. Ukrayna’daki Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyleyen Rus lider, Batılı ülkelerin Ukrayna’da barışçıl çözüm istemediklerini belirterek “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” dedi.

Batı ülkelerinin Rusya’ya “nükleer şantaj” uyguladığını iddia ederek Moskova’nın tüm gücüyle Batı’ya karşılık vereceğini kaydeden Putin, Rusya’nın buna “yanıt verecek birçok silahı” olduğunu ifade etti.

BEKLENEN KARAR

Putin'in dün yapması beklenen ulusa sesleniş konuşması büyük heyecan yaratmıştı. Televizyon yorumcuları saatlerce Putin'in ne söyleyeceğiyle ilgili tahminlerini tartışırken, Rusya liderinin Ukrayna savaşında yaşanan başarısızlık nedeniyle genel seferberlik ilan edeceği iddiası gündeme damga vurmuştu.

Ancak daha sonra beklenmedik bir gelişmeyle Putin'in konuşmasının ertelendiği ortaya çıktı. Rus RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, dün akşam Telegram hesabında “Bekliyor musunuz?” diye yazdıktan 42 dakika sonra “Gidin yatın” mesajını paylaştı.

‘SAVAŞ PLANLARI SON ANDA DEĞİŞTİ’

Kremlin'den konuşmanın neden ertelendiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Medyaya göre Ukrayna savaşıyla ilgili planlarda “son dakikada yapılan bir değişiklik” nedeniyle Putin'in konuşması ertelendi.

Rusya Parlamentosu'nun dün sıkıyönetim ve askeri seferberlikle ilgili yasalarda cezaları artırma kararı alması, Rusya'nın seferberlik ilan edeceği iddiasını güçlendirmişti.

Putin'in konuşmasını ertelemesine Ukrayna'dan da tepki gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Twitter'da “Bir konuşmayı düzenleyemeyenler seferberlik düzenleyecek” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Önceki gün ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından PBS’e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeleri gündeme getirirken, “Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu gidişin sıkıntısı büyük” sözlerini kullanmıştı.

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