PwC anketi: Dünyada istifa dalgası sürecek

Covid-19 pandemesinin hız verdiği Büyük İstifa dalgası, dünya çapında genç kuşakların eğilimleri ve yeni çalışma alışkanlıklarıyla ilgili tartışma yaratırken, uluslararası danışmanlık şirketi PwC’nin kapsamlı araştırması da dünyada istifa dalgasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Londra merkezli uluslararası danışmanlık şirketi PwC'nin 44 ülkede 52 binden fazla kişinin katılımıyla yürüttüğü yeni bir araştırma, dünyada Büyük İstifa dalgasının devam edeceğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 35'i, bir yıl içinde işverenlerden zam istemeyi planladıklarını, bu talep karşılanmazsa işten ayrılabileceklerini söyledi. Her beş katılımcıdan biri de, gelecek bir yıl içinde iş değiştirmek istediklerini ifade etti.

Ankete göre iş değiştirmeyi düşünenlerin başlıca gerekçeleri arasında daha fazla maaş beklentisi ve işteki tatmini artırmak yer alıyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YENİ OLANAKLARA AÇIK

PwC, “Küresel İş Gücünün Umutları ve Korkuları 2022” isimli anketin sonuçlarını bugün Davos Zirvesi'nde açıkladı. Şirketin Başkanı Bob Moritz, anketle ilgili olarak “Sonuçlar çok açık… Çok sayıda çalışanın işteki gelecekleri ve iş güvenlikleri konusunda kaygılı olduğunu görüyoruz” dedi.

Özellikle nitelikli iş gücünün yoğun olduğu sektörlerde mevcut işinden memnun olmayanların, yeni olanakları değerlendirmek ve iş değiştirmek isteyenlerin sayısının yüksek olması dikkat çekti. Ayrıca sağlık, medya ve telekomünikasyon alanlarındaki çalışanlar da sektörlerinde nitelikli işgücünün sınırlı olduğunu belirtti.

KADIN ÇALIŞANLAR DAHA MUTSUZ

Ankete göre kadın çalışanlar arasında aldığı maaştan memnun olanların oranı erkeklere göre yüzde 7 daha az. Ayrıca kadın çalışanlar, patronlarının kendilerini dinlemediği şikayetini erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla dile getiriyor.

Z Kuşağı olarak anılan 18-25 yaş arası çalışanlar arasında iş tatmin düzeyinin, diğer kuşaklara göre daha az olduğu görülürken genç çalışanların teknolojinin işlerini ellerinden alacağı yönünde daha endişeli olması da dikkat çekti.

Pandeminin de etkisiyle son yıllarda ABD'de başlayan ve Avrupa'da da yaygınlaşan istifa dalgası, Büyük İstifa olarak anılıyor.

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