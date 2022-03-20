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Rus askerleri, Ukraynalıları darp ederek gözaltına aldı

Ukrayna'da Rus işgaline karşı Berdyansk kentinde sokağa çıkan sivillerden bazıları Rus askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın birçok kentinde Rusya karşıtı protestolar devam ediyor.

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde yer alan Berdyansk kentinde bir grup sivil, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yürüyüş yapan halk aynı zamanda savaş karşıtı sloganlar atarken, bazı göstericilerin kent merkezindeki meydanda toplanmak istemesinin ardından Rus askerleri meydanı çevreledi.

Siviller, Rus askerlerinin oluşturduğu zinciri kırarak alana girmeye çalışırken, bu kez Rus askerleri sivillere karşı şiddet uyguladı.

Bazı Ukraynalıların yerlerde süründüğü ve aralarında kadınların da bulunduğu birçok kişinin darp edilerek gözaltına alındığı görüldü.

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