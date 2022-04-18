Rus birlikleri ele geçirdikleri kentlerde Ukraynalılara iki seçenek sunuyor: Ya ölürsünüz ya Rusya’ya gidersiniz…

Ukraynalıların, Rus birliklerinin kontrolündeki Donetsk bölgesi başta olmak üzere doğu kentlerinden zorla Rus sınırına sürüldüğü ve burada hiçbir yasal kayıt tutulmaksızın zorla alıkonuldukları öne sürüldü. Ukrayna lideri Zelenskiy de sürgüne gönderilen vatandaşların durumunu merak ettiklerini açıklarken, ABD merkezli CNN, bölgedeki halkla konuştu. Ukraynalılar, CNN'e "Ruslar bize iki seçenek sunuyor; Ya Rusya'ya gidin ya da ölün" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 54’üncü gününde, şiddetlenerek devam ederken, Ukrayna’nın Rus kontrolündeki doğu bölgelerinde insanlık dramı yaşanıyor.

ABD merkezli CNN International, Ukrayna’nın doğusunda Rus kontrolündeki bölgede yaşanan dramı sayfalarına taşıdı.

Haberde 12 yaşındaki Kira Obedinsky isimli küçük kızın hikayesine yer verildi. Annesi o bebekken ölen Obedinsky’nin babasının da 17 Mart’ta Rus askerleri tarafından Mariupol’de öldürüldüğünü aktardı. Günler sonra babasının yakınlarıyla şehirden kaçan Kira, burada bir mayının patlaması sonucu yaralanınca Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

‘BENİ ARADILAR VE TORUNUMU RUSYA’YA GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER’

Şimdi Kira’nın ailesinden geriye kalan tek isim büyükbabası Oleksander, onu bir daha asla görememekten korkuyor. Donetsk’teki ayrılıkçı hükümetten bir yetkilinin kendisine telefon ettiğini ve Kira’nın Rusya’daki bir yetimhaneye gönderileceğinin söylendiğini aktardı.

Rusya bugüne kadar en az 60 bin Ukraynalının Rusya sınırında güvenli bir yere taşındığını söylerken, Ukrayna hükümeti yaklaşık 40 bin kişinin kendi istekleri dışında ‘zorla’ sınır dışı edildiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan bu yana 433 binden fazla Ukraynalı mültecinin Rusya’ya geldiğini söyledi.

ZELENSKİY’DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ

Daha önce on binlerce Ukrayna vatandaşının kendi istekleri dışında Rus topraklarına sürüldüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili CNN’e açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Mariupol’den kaçanları zorla kendi ülkelerine götürmekle suçladı.

Zelenskiy, “Binlerce kişi Rusya’ya gönderildi. Nerede olduklarına dair bir iz, herhangi bir belge bırakmadan gittiler. Nerede olduklarını bilmiyoruz.” dedi. Zelenskiy, bu kişiler arasında binlerce çocuk olduğunu vurgularken, “Onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz. Sağlıkları iyi mi değil mi? Bilgi almak istiyoruz.” dedi.

Moskova’dan ise iddialara yanıt geldi. Ukrayna’daki insanların zorla tahliye edildiği iddialarını yalanlarken, bu tarz haberleri ‘kınadıklarını’ açıkladı.

‘YA RUSYA’YA GİDİN YA ÖLÜN’

Ancak CNN International, Mariupol’de yaptığı röportajların çoğunda kendilerine sadece iki seçeneğin verildiğini söyleyen bir dizi Ukrayna vatandaşının sözlerine yer verdi. Mariupol sakinleri, “Bize iki seçenek verdiler. Ya Rusya’ya gidin ya da ölün.” dedi.

Oleksander, Rusların Kira’nın belgelerini de aldığını ve Rusya’da kendisine yenilerinin verileceğini söyledi.

Ukrayna’daki çatışmanın vahşetini defalarca küçümseyen Rus medyası, Kira’nın bazen büyükbabasını aramasına nasıl izin verildiğini mutlu bir şekilde konuştuğu bir videoyu gösterdi. İddiayı ‘sahte’ olarak nitelendiren bir Rus TV sunucusuna göre bu, kaçırılmadığının “kanıtı” olarak sunuldu.

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