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Rus birliklerin hedefi olmuştu, Zaporijya Nükleer Santrali kapanıyor

Ukrayna'nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santralinin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu.

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Rus birliklerin hedefi olmuştu, Zaporijya Nükleer Santrali kapanıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali Rus birliklerin hedefi olmuş, santralde büyük bir yangın çıkmıştı.

Ukrayna’nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santralinin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu.

Enerhodar Belediye Başkanı, Rusya’nın işgali sebebiyle bombalanan yollar, tren yolları ve köprülerdeki hasar sebebiyle termik santrale düzenli kömür tedarik edilmediğini belirterek santralin kapatılacağını açıkladı. Kentin altyapısında Rus işgalinden sonra meydana gelen hasar sebebiyle lojistik olarak santralinin çalışmasının imkansız hale geldiği ifade edilerek elektrik, sıcak su ve ısınma yükünün Zarporijya Nükleer Santraline devredileceğini belirtildi.

Belediye Başkanı Orlov, sıcak suyun birkaç derece soğuk olacağını ve termik santral çalışanlarının geçici olarak işsiz kalacağını vurguladı.

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