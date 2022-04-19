Rus gazetecinin sözleri alay konusu oldu

Russia-1 TV kanalından gazeteci Aleksandır Sladkov’un Ukrayna’da Rus güçleri tarafından ele geçirilen bir silahın üzerinde yazan talimatlarla ilgili yorumları sosyal medyada viral oldu. Yazıların Lehçe olduğunu anlayamayan Sladkov, “Çok ilginç Amerikalılar Latin alfabesi kullanarak Ukrayna dilinde talimatlar yazmış” diyerek silahın ABD'den geldiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'daki savaşı takip eden bir Rus muhabirin ele geçirilen bir silahın üzerinde ABD'lilerin kodu olduğu yönündeki iddiası alay konusu oldu.

Russia-1 TV kanalından gazeteci Aleksandır Sladkov, çatışmalarda Ukrayna ordusundan ele geçirilen bir silahın üzerinde yazan talimatların hangi dilde olduğunu anlamadan çeşitli yorumlarda bulundu.

Televizyonda yayınlanan görüntülerde silahın üzerindeki kullanım talimatlarını inceleyen Sladkov, “Çok ilginç Amerikalılar Latin alfabesi kullanarak Ukrayna dilinde talimatlar yazmış” diyerek yazıları Rusçaya çevirmeye çalıştı. Tanksavar silahın ABD'den geldiğini savunan muhabir, “Silah sizindi, şimdi de bizim” dedi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi Sladkov'la dalga geçti çünkü silahın üzerindeki yazılar Lehçeydi. Birçok kişi, silahın Sovyetler Birliği zamanında Polonya'da üretilen RPG-76 Komar olduğunu anladı.

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