Rus güçlerinin çoğu, Çernobil nükleer santralini terk etti

Ukrayna, Çernobil nükleer santralini işgal eden Rus güçlerinin çoğunun geri çekildiğini açıkladı.

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Ukrayna devlet nükleer şirketi Energoatom, Çernobil nükleer santralini işgal eden Rus güçlerinin çoğunun geri çekildiğini, Belarus sınırına doğru yöneldiğini ve o bölgede yalnızca az bir miktar birlik kaldığını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre şirket, “Yasak bölgedeki Çernobil nükleer santralini ve diğer tesisleri ele geçiren işgalciler, Ukrayna sınırından iki bölük olarak çıkıyorlar” diye belirtti.

Energoatom, Rus birliklerinin Çernobil’deki Ukraynalı işçilerin yaşadığı yakındaki Slavutych kentinden geri çekildiğini de açıkladı

RUS ASKERLERİ ZEHİRLENMİŞTİ

Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’ni işgal eden Rus askerlerinin bir bölümü radyasyon nedeniyle zehirlenerek tedavi altına alındı. Santralde görevli bir çalışana dayandırılan haberde, Rus askerlerinin tedavi için Belarus’a gönderildiğini belirtildi.

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