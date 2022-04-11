“Rus kuvvetleri Çernobil’den radyoaktif madde çaldı”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde Rus güçleri, Çernobil'i ele geçirmişti. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin çekilmeden önce radyoaktif maddeler çaldığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 47’inci gününde devam ederken, Ukraynalı yetkililerden dikkat çeken bir iddia geldi.

Ukrayna’de nükleer santrallerin işletiminden sorumlu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Çernobil nükleer santralini işgal eden Rus güçlerinin araştırma laboratuvarlarından, kendilerini öldürebilecek radyoaktif maddeler çaldığı iddia edildi.

Rus güçleri, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalin ilk günlerinde Çernobil’i ele geçirmişti ve 31 Mart’a kadar yaklaşık bir ay süreyle bu bölgeyi ellerinde tutuyordu.

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin bölgede iki laboratuvarı yağmaladığını ve Ecocentre araştırma üssünün bir depolama alanına girerek 133 yüksek oranda radyoaktif madde çaldıklarını söyledi.

Bu haftanın başlarında Ukrayna Enerji Bakanı Alman Gulaşçenko, Rus askerlerinin kendilerini ‘şok edici’ miktarda nükleer radyasyona maruz bıraktığını ve bazılarının bir yıldan az ömrü kalmış olabileceğini söyledi.

Gulaşçenko, yasak bölgesini ziyaret ettikten sonra Cuma günü Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Radyasyonla kirlenmiş çıplak toprağı kazdılar, radyoaktif kumları topladılar hatta bunları soludular” dedi.

Ukraynalı Bakan, “Böyle bir maruziyetten sonra en fazla bir yıllık ömürleri kalmış olabilir. Bu kalan süreye yaşam demeli miyiz bilemiyorum. Hastalıklarla dolu bir ölüm…” dedi.

Gulaşçenko; ‘Her Rus askeri eve bir parça Çernobil getirecek. Ölü ya da diri. Rus askerlerinin cehaleti şok edici.’ dedi.

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