Rus oligarklar, yaptırıma karşı lobiye başladılar

İngiliz Daily Telegraph, Rus oligarkların, İngiltere'nin yaptırımını engellemek için İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda lobi çalışmalarına başladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün gece Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupların oluşturduğu yönetimleri resmi olarak tanımasının ardından Rus oligarkların İngiltere’de lobi faaliyetlerine hız verdiği ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’yı resmi olarak işgal etmesi durumunda İngiltere’nin yaptırım uygulayabileceğini aktaran İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus oligarkların İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiğini yazdı. Gazete, Rus oligarkların ve şirketlerinin İngiltere hükümetiyle temasa geçtiği ve olası bir yaptırımı engellemeye çalıştığını duyurdu.

Gazetede yer alan haberde, “Panik olmuş Rus oligarklar ve yüz milyonlarca dolarlık şirketleri İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek, itidal çağrısında bulundu” denildi.

KARA LİSTE HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği ve ABD ile ortak hareket etmesi planlanan Birleşik Krallık’ın Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda yaptırım uygulanması için bir kara liste hazırladığı da belirtildi. Fakat bu listede hangi isim ve kuruluşların olduğu henüz bilinmiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, daha önce yaptığı açıklamada, “Bütün sektörler masada olacak. Enerji sektöründen savunma sanayisine, bankacılıktan kimyasal üretimine ve teknolojiye… Rus oligarkları sıkıştırmak stratejimizin bir parçası. Rusya için çok acı verici olacak” ifadesini kullanmıştı.

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