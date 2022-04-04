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Rus ordusundan temizlenmişti! İmha edilen konvoy görüntülendi

Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Yayınlanma: 19:20 - 04 Nisan 2022 Güncellenme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40'ıncı gününde devam ederken, Ukrayna ordusu başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolunu Rus ordusundan temizledi.

Karayolunu kullanan siviller imha edilen Rus askeri konvoyunu görüntüledi.

O KÖPRÜ DE GÖNTÜLENDİ

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Irpin Köprüsü, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişini engellemek için geçtiğimiz haftalarda patlatılmıştı.

 

Yoğun çatışmalara sahne olan köprü ve çevresi, Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi.

Köprü üzerinde çok sayıda aracın yandığı, köprü girişinde ise onlarca aracın terkedildiği görüldü.

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